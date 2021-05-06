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МиГ-31

Самолет-разведчик США обнаружили над Чукотским морем

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210506/34642362/samolet-razvedchik-sshA-obnaruzhili-nad-chukotskim-morem.html

Российские военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Российский истребитель Миг-31 поднимался в воздух для недопущения нарушения границы американским самолетом-разведчиком RC-135 над Чукотским морем. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

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Уточняется, что 6 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к госгранице Российской Федерации воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря", - говорится в сообщении.

Российские военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – добавляется в сообщении.

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