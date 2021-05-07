Пока все спали: ямочный ремонт, хоккейное серебро и как предсказать COVID

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КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Ремонт дорожного покрытия в Кишиневе этой весной будет проходить в режиме "ямочного ремонта". Выбоины в асфальте, образовавшиеся этой зимой, будут ликвидированы с помощью асфальтобетона.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Дорожные работы в Кишиневе с помощью асфальтобетона

Ранее примар Кишинева Ион Чебан с сожалением отмечал, что Министерство экономики и инфраструктуры РМ пока не приостановило некоторые препоны, касающиеся выдачи сертификатов соответствия аккредитованными лабораториями, согласно последним переговорам, которые были проведены со всеми представителями в правительстве.

"От этого страдают все граждане Молдовы, включая жителей Кишинева", – подчеркнул градоначальник

Он отметил, что в отсутствие горячего асфальта муниципальным службам приходится заниматься ремонтом, учитывая сложившиеся условия. Поэтому на многих улицах Кишинева и пригородных дорогах ведутся работы струйно-инъекционным методом с применением асфальтобетона.

"Работаем в авральном режиме, чтобы убрать выбоины, опасные для автомобилей. Все осуществляет экономический агент, выбранный в результате конкурса" – сообщил Чебан

В настоящее время устраняются ямы на бульваре Дачия, Мунчештском шоссе, на мосту на улице Михай Витязул, на улице Петриканской (участок Полтавского шоссе). Также работы ведутся на дорогах к населенным пунктам Сынжера и Будешты.

Хоккейное серебро для России

Сборная России уступила команде Канады в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею и стала обладательницей серебряных медалей турнира, пишет РИА Новости.

Встреча прошла в американском Фриско и завершилась со счетом 5:3 в пользу канадцев.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард (16-я минута), Шейн Райт (19-я и 59-я), Бреннан Отман (25-я), Логан Стэнковен (37-я). У проигравших отличились Матвей Мичков (шестая минута), Дмитрий Бучельников (16-я), Владимир Грудинин (50-я). На 15-й минуте голкипер Сергей Иванов отразил буллит в исполнении Коннора Бедарда.

Сообщается, что Канада победила на турнире впервые с 2013 года.

Можно ли предсказать тяжелое течение COVID-19?

Команда ученых под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии обнаружила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови.

По количеству таких клеток, полагают исследователи, можно предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения. Уточняется, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа.

По мнению ученых, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принять решение о том, какой тип лечения необходимо использовать для того или иного пациента, а также нужно ли переводить больного в отделение интенсивной терапии.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 155 миллионов.

На утро 7 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 155 650 258. Из них 3 251 647 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 603 943). Следом идут Индия (21 077 410) и Бразилия (15 003 563).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 789 282), Турция (4 977 982), Россия (4 799 872), Великобритания (4 444 257), Италия (4 082 198), Испания (3 559 222) и Германия (3 502 672).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 152 280 случаев заражения, в Румынии – 1 062 527.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 252 153. В четверг профильное министерство сообщило о 333 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 5912, выздоровело 242 363 человека.

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