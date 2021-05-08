Пока все спали: уход Лигачева, разоружение США и антирекорды COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

"Егор Лигачев скончался вечером 7 мая в Москве", — сказал собеседник агентства.

Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, считался одним из самых ярких критиков власти в годы перестройки, развала Советского Союза и президентства Бориса Ельцина.

Крылатыми стали его слова, обращенные в 1988 году к будущему президенту Российской Федерации: "Борис, ты не прав", прозвучавшие в ответ на недовольство Ельцина медленными темпами перестройки.

Лигачев является единственным бывшим членом Политбюро, перешагнувшим возрастной рубеж в 100 лет. В 2000 году он был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015-м — звания "Почетный гражданин города Томска". В 2014 году Лигачев был награжден высшей наградой губернатора Томской области — орденом "Томская слава".

В США будут бороться с "эпидемий вооруженного насилия"

Министерство юстиции Соединенных Штатов вынесло ряд предложений по контролю над распространением оружия. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"Мы стремимся предпринимать разумные шаги по борьбе с эпидемией вооруженного насилия... Предложенные правила позволят предотвратить попадание оружия в чужие руки, упростят правоохранительным органам отслеживание оружия, которое использовалось для совершения преступлений, и одновременно защитят права законопослушных американцев", – говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден распорядился, чтобы Министерство юстиции США в ближайшие месяцы реализовало ряд конкретных мер в сфере контроля над распространением оружия.

Согласно предложениям ведомства, розничные продавцы оружия будут обязаны проверять биографические данные покупателя перед продажей наборов, с помощью которых можно самостоятельно собрать оружие, пишет РИА Новости

Производителей планируется обязать проставлять серийный номер на ствольной коробке оружия, чтобы его можно было легко отследить. Что касается мер по сокращению "стволов-призраков", Минюст предлагает установить требование для дилеров оружия, лицензированных на федеральном уровне, ставить серийный номер к пистолетам, напечатанным на 3D-принтерах, или другому несерийному огнестрельному оружию.

В заявлении отмечается, что Минюст предложил обновить определение словосочетанию "огнестрельное оружие" и его частей, таких, как "ствольная коробка", впервые с 1968 года.

В Германии суточный прирост случаев COVID-19 превысил 15 000

Специалисты ФРГ уверены, что в стране началась третья волна коронавируса. Число выявленных случаев заражения в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек, приводится статистика института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, РИА Новости.

Всего же в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, составляет более 156 миллионов.

На утро 8 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 156 480 210. Из них 3 265 264 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 649 677). Следом идут Индия (21 491 598 ) и Бразилия (15 082 449).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 808 407), Турция (4 998 089), Россия (4 808 133), Великобритания (4 446 752), Италия (4 092 747), Испания (3 567 408) и Германия (3 507 730).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 160 809 случаев заражения, в Румынии – 1 062 527.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 252 413. В пятницу профильное министерство сообщило о 260 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 59 292, выздоровело 242 796 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova