Пока все спали: уход Лигачева, разоружение США и антирекорды COVID-19

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.
"Егор Лигачев скончался вечером 7 мая в Москве", — сказал собеседник агентства.
Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. В 1983-1990 годах был секретарем ЦК КПСС, считался одним из самых ярких критиков власти в годы перестройки, развала Советского Союза и президентства Бориса Ельцина.
Крылатыми стали его слова, обращенные в 1988 году к будущему президенту Российской Федерации: "Борис, ты не прав", прозвучавшие в ответ на недовольство Ельцина медленными темпами перестройки.
Лигачев является единственным бывшим членом Политбюро, перешагнувшим возрастной рубеж в 100 лет. В 2000 году он был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015-м — звания "Почетный гражданин города Томска". В 2014 году Лигачев был награжден высшей наградой губернатора Томской области — орденом "Томская слава".
В США будут бороться с "эпидемий вооруженного насилия"
Министерство юстиции Соединенных Штатов вынесло ряд предложений по контролю над распространением оружия. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
"Мы стремимся предпринимать разумные шаги по борьбе с эпидемией вооруженного насилия... Предложенные правила позволят предотвратить попадание оружия в чужие руки, упростят правоохранительным органам отслеживание оружия, которое использовалось для совершения преступлений, и одновременно защитят права законопослушных американцев", – говорится в заявлении.
Ранее президент США Джо Байден распорядился, чтобы Министерство юстиции США в ближайшие месяцы реализовало ряд конкретных мер в сфере контроля над распространением оружия.
Производителей планируется обязать проставлять серийный номер на ствольной коробке оружия, чтобы его можно было легко отследить. Что касается мер по сокращению "стволов-призраков", Минюст предлагает установить требование для дилеров оружия, лицензированных на федеральном уровне, ставить серийный номер к пистолетам, напечатанным на 3D-принтерах, или другому несерийному огнестрельному оружию.
В заявлении отмечается, что Минюст предложил обновить определение словосочетанию "огнестрельное оружие" и его частей, таких, как "ствольная коробка", впервые с 1968 года.
В Германии суточный прирост случаев COVID-19 превысил 15 000
Специалисты ФРГ уверены, что в стране началась третья волна коронавируса. Число выявленных случаев заражения в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек, приводится статистика института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, РИА Новости.
Всего же в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, составляет более 156 миллионов.
На утро 8 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 156 480 210. Из них 3 265 264 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 649 677). Следом идут Индия (21 491 598 ) и Бразилия (15 082 449).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 808 407), Турция (4 998 089), Россия (4 808 133), Великобритания (4 446 752), Италия (4 092 747), Испания (3 567 408) и Германия (3 507 730).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 160 809 случаев заражения, в Румынии – 1 062 527.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 252 413. В пятницу профильное министерство сообщило о 260 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 59 292, выздоровело 242 796 человек.
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