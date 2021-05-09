Пока все спали: День Победы, олимпийская квота и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Миллионы людей во всем мире 9 мая отмечают День Великой Победы, ставший символом беспримерного героизма и безграничной любви к Родине, написала в воскресенье на своей странице в Facebook спикер Зинаида Гречаная.

"По мере того как мы отдаляемся во времени все дальше и дальше от событий 1941-1945 годов, память о них и осознание масштаба жертв и подвига защитников Родины только крепнут. Мы никогда не перестанем восхищаться мужеством и самоотверженностью тех, кто одержал величайшую Победу в истории человечества", – подчеркнула Гречаная.

Она также добавила, что "мы преклоняемся перед подвигом тех, кто ратным трудом в тылу приближал победу над фашизмом, в том числе женщин, детей, стариков, и тех, кто поднимал страну из руин в послевоенный период".

"Их усилия за гранью человеческих возможностей вдохновляют нас даже сейчас, спустя многие десятилетия, как пример стойкости перед лицом испытаний и безусловного служения Отечеству и народу. Память о павших на поле боя и умерших в послевоенные годы героях, глубокая признательность ветеранам живут и всегда будут жить в наших сердцах. Это ответственность и священный долг каждого разумного человека. Пусть мир и процветание всегда царят на нашей прекрасной, благодатной земле", – заключила Гречаная.

В Русском доме в Кишиневе также поздравили ветеранов "с прекрасным праздником – Днем Великой Победы".

"9 Мая – это не просто великий праздник, это день памяти о тех, кто сделал все для того, чтобы небо над нашими головами было мирным, кто отвоевал право на жизнь будущим поколениям. Желаем доброго здоровья и бодрости духа на долгие годы нашим дорогим ветеранам, воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны! Мы помним ваш подвиг и всегда будем благодарны вам за мужество и героизм. Пусть вас окружают вниманием и заботой родные и близкие, пусть ваши дети и внуки как можно чаще говорят вам слова благодарности и любви", – говорится в сообщении.

В Русском доме подчеркнули, что "праздник Великой Победы – это возможность следующим поколениям, наследникам Победы, осознать себя частью народа-героя, народа-победителя".

Олимпийская квота

Молдавский борец греко-римского стиля в весе до 60 килограммов Виктор Чобану завоевал олимпийскую квоту на квалификационном турнире в Софии. Об этом сообщили в национальной профильной федерации.

"Виктор Чобану завоевал олимпийскую квоту. Поздравляем Виктора и его тренера Михаила Кукула", – сказано в сообщении.

Путевку на Игры спортсмен завоевал благодаря выходу в финал квалификационного турнира, который проходит в Софии с 6 по 9 мая. За золото Чобану будет бороться в воскресенье с армянским спортсменом Арменом Меликяном.

До этого третье место на этих соревнованиях сумела занять Юлия Леорда (вес до 53 килограммов). Уступив в первом же поединке, она сумела победить в двух утешительных схватках и получить право бороться за третью строчку. В итоге в противостоянии за награду Леорда одолела соперницу из Венесуэлы со счетом 10:5.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 157,3 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 157 миллионов 284 тысячи 719. Из них 93 миллиона 322 тысячи 628 человек выздоровели, 3 миллиона 278 тысяч 954 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 686 тысяч 256). Следом идут Индия (21 миллион 892 тысячи 676) и Бразилия (15 миллионов 145 тысяч 879).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 829 тысяч 166), Турция (5 миллионов 16 тысяч 141), Россия (4 миллиона 816 тысяч 331), Великобритания (4 миллиона 448 тысяч 808), Италия (4 миллиона 102 тысячи 921), Испания (3 миллиона 567 тысяч 408) и Германия (3 миллиона 530 тысяч 887).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 169 тысяч 650 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 65 тысяч 254, в Молдове – 252 тысячи 604.

Инцидент с Ми-2 на Камчатке

Два человека, которые были на борту пропавшего в субботу на Камчатке вертолета Ми-2, по предварительной информации, погибли; возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, сообщили РИА Новости в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По информации следствия, 8 мая вертолет вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" (город Елизово) - озеро Котельное - река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолета и пассажир, а также груз. В районе озера Котельное вертолет не вышел на связь.

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