Пока все спали: репетиция Гордиенко, ситуация с COVID-19 и ракетный обстрел

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КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Представительница Молдовы на Евровидении-2021 Наталья Гордиенко провела в Роттердаме первую репетицию. Видео опубликовано на официальном канале музыкального конкурса.

"Как многие увидели, у нас на стене будет движущаяся платформа, напоминающая кубик сахара. На нем построен весь номер. Вроде бы выглядит все легко, но, я вас уверяю, это очень сложно. Мне надо было прогнать в голове не только "рисунок номера", а еще петь, танцевать, работать на камеры. В общем, сегодня был технический прогон номера, поэтому я еще не дала той энергии, которая заложена", – написала Гордиенко на своей странице в соцсети Facebook.

Исполнительница добавила, что "к полуфиналу все будет на высшем уровне". Она пообещала зарядить "всех самыми позитивными эмоциями".

Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая поставила для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

Гордиенко 20 мая выйдет на сцену второго полуфинала под седьмым номером.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 158,6 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 158 миллионов 620 тысяч 404. Из них 94 миллиона 644 тысячи 429 человек выздоровели, 3 миллиона 299 тысяч 817 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 743 тысячи 300). Следом идут Индия (22 миллиона 662 тысячи 575) и Бразилия (15 миллионов 209 тысяч 990).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 841 тысяча 593), Турция (5 миллионов 44 тысячи 936), Россия (4 миллиона 832 тысячи 959), Великобритания (4 миллиона 452 тысячи 956), Италия (4 миллиона 116 тысяч 287), Испания (3 миллиона 581 тысяча 392) и Германия (3 миллиона 538 тысяч 208).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 178 тысяч 95 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 66 тысяч 731, в Молдове – 252 тысячи 798.

Пострадавшие в результате обстрела

Не менее шести человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон, одно здание повреждено, сообщает армия Израиля, пишет РИА Новости.

"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", – говорится в заявлении армии в Twitter.

Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 воскресенья для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

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