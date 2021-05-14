Пока все спали: ремонт сетей, ДТП в Кишиневе и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Все подземные инженерные сети на столичной улице Иона Крянгэ заменены, сообщил в пятницу генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, степень их износа составляла более 90%.

"Специалисты утверждают, что их надо было заменить еще 15 лет назад. Если мы сейчас их не заменим, то после ремонта улицы могут возникнуть аварийные ситуации и нам придется снова резать асфальт", – написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook

Серьезная авария в Кишиневе

В молдавской столице в ночь на пятницу произошло серьезное ДТП, в результате которого водитель в состоянии комы был доставлен в реанимацию.

Как сообщили в управлении полиции Кишинева, инцидент зарегистрировали около 03.20 на улице Заводская.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что Audi A6, за рулем которого находился молодой человек 20-25 лет, вылетел с проезжей части и врезался в препятствие. Водитель потерял управление. В результате он получил повреждения и был помещен в реанимацию, находясь в коме", – говорится в сообщении полиции.

По факту произошедшего будет открыто уголовное дело.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 160,8 миллиона.

К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 160 миллионов 833 тысячи 4. Из них 3 миллиона 340 тысяч 394 скончались. Применены 1 миллиард 382 миллиона 368 тысяч 76 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 852 тысячи 871). Следом идут Индия (23 миллиона 703 тысячи 665) и Бразилия (15 миллионов 433 тысячи 989).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 902 тысячи 343), Турция (5 миллионов 83 тысячи 996), Россия (4 миллиона 857 тысяч 303), Великобритания (4 миллиона 460 тысяч 405), Италия (4 миллиона 139 тысяч 160), Испания (3 миллиона 598 тысяч 452) и Германия (3 миллиона 578 тысяч 125).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 192 тысячи 22 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 69 тысяч 770, в Молдове – 253 тысячи 386.

Гуттериш о ситуации в Израиле

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", – написал Гутерреш в Twitter.

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