Пока все спали: Байден отменяет, "Ночь музеев" в России и цена вакцины

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КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Президент США Джо Байден одним своим указом отменил сразу семь инициатив своего предшественника Дональда Трампа, сообщил Белый дом.

Так, Байден отменил указ о защите американских памятников и статуй, подписанный Трампом после того, как на фоне протестов против расизма по стране начался снос памятников героев колониальной эпохи. Перестанет действовать указ о строительстве парка статуй американским героям, указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ, который защищает чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, а также указ "О предотвращении цензуры онлайн", пишет РИА Новости.

Также Байден отменил введенное Трампом правило, в соответствии с которым иммиграционные власти могли отказать в виде на жительство под предлогом того, что иммигрант может стать "бременем" для американских налогоплательщиков.

"Это не продвигает интересы Соединенных Штатов", – говорится в декларации Байдена, в которой он дает распоряжение администрации внести необходимые изменения в действующие правила.

Отмечается, что все отмененные указы были подписаны Трампом с мая 2020 по январь 2021 года. Ряд инициатив экс-президент подписывал незадолго до инаугурации демократа-Байдена.

Акция "Ночь музеев" в России вновь пройдет офлайн

В России ежегодная акция "Ночь музеев" после полного перехода в онлайн-режим в 2020 году вновь возвращается к привычному формату проведения. Пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что в субботу в рамках акции будет организовано более тысячи мероприятий в музеях по всей России, большая часть из которых пройдет очно.

"Музеи, галереи, выставочные пространства и другие учреждения культуры подготовили более 1200 мероприятий как в офлайн, так и онлайн-форматах", – рассказали в министерстве.

Тема акции в этом году - "Больше, чем музей", что позволит обратить внимание посетителей на технические и научные достижения человечества, которые сохраняются в музеях, отметили в министерстве.

Названа цена российских вакцин против коронавируса

Предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин от коронавируса примерно одинакова. Об этом "Российской газете" рассказали в Минпромторге.

Так, одна доза вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" обходится в 842 рубля (примерно 11,32 доллара), препарата "КовиВак", разработанного Центром имени Чумакова РАН, — в 866 рублей (примерно 11,64 доллара), вакцины "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи — в 866,81 рубля (примерно 11,65 доллара).

Препарат "Спутник V" выпускают семь производителей, "ЭпиВакКорону" — три, "КовиВак" производится только на площадке разработчика. Производством недавно зарегистрированной облегченной вакцины "Спутник Лайт" будут заниматься восемь предприятий, ее цену пока не установили, пишет РИА Новости.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 161 миллион.

На утро 15 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 161 555 984. Из них 3 353 210 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 893 586). Следом идут Индия (24 046 809) и Бразилия (15 519 525).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 909 368), Турция (5 095 390), Россия (4 866 641), Великобритания (4 462 599), Италия (4 146 722), Испания (3 604 799) и Германия (3 588 456).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 199 708 случаев заражения, в Румынии – 1 070 605.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 253 567. В пятницу профильное министерство сообщило о 181 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6006, выздоровело 244 487 человек.

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