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Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи в небе. Архивное фото

Видео: "Стрижи" и "Русские витязи" устроили авиашоу в честь своего 30-летия

© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210515/34759026/video-strizhi-i-russkie-vityazi-ustroili-aviashou-v-chest-svoego-30-letiya.html

По случаю своего юбилея пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" организовали зрелищное авиашоу.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Грандиозное юбилейное авиашоу, посвященное 30-летию знаменитых пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" по традиции было проведено в подмосковной Кубинке.

Как сообщило Минобороны России, в мероприятии также приняли участие группы "Беркуты", "Реакторы", "Первый полет" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

Экипажи "Беркутов" на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также одиночный пилотаж.

Летчики "Русских Витязей" выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета.

Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая "Петля Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Коробочка", "Ухо", "Горка", роспуск "Фонтан", роспуск "Тюльпан" и многие другие, сообщает РИА Новости.

"Основное достижение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" — освоение новой авиационной техники. Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35С", — рассказал начальник Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба командир группы Андрей Алексеев.

В свою очередь, "Стрижи" впервые на открытом показе продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на МиГ-29 в составе девяти самолетов.

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