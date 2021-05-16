Пока все спали: запуск спутников, реанимация кота и вакцина для Индии

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 54 спутниками. Большую часть из них составили спутники Starlink, их было 52, а также запущены два аппарата Capella Space и Tyvak.

​​Запуск был назначен на 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья по московскому) из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Трансляция велась на сайте SpaceX, сообщает РИА Новости. Как сообщила компания в Twitter, первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане.

Реанимация кота

Во время пожара в пятиэтажке в Иркутске спасателям пришлось реанимировать домашнего питомца, который надышался угарным газом.

РИА Новости пишет, что хозяин квартиры уснул с сигаретой на диване в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные забрались на третий этаж через окно. Сначала спасли мужчину, а потом реанимировали и домашнего питомца с помощью кислородной маски.

Вакцинация в Индии

В Индии, где рост числа инфицирований коронавирусом почти каждый день бьет антирекорды, продолжается кампания по вакцинации населения. Накануне в страну прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира и склады компании, ранее получившей от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.

Об этом сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

"Мы ожидаем, что его ("Спутник V" – ред.) производство в Индии будет постепенно увеличиваться до 850 миллионов доз в год. Надеемся на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией, чтобы остановить пандемию!" – цитирует заявление посла РИА Новости.

Также сообщается, что в ближайшее время в Индии планируется внедрить однократную вакцину российского производства "Спутник Лайт".

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 162 миллионов.

На утро 16 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 162 203 903. Из них 3 365 046 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (32 923 613). Следом идут Индия (24 372 907) и Бразилия (15 586 534).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 925 071), Турция (5 106 862), Россия (4 875 308), Великобритания (4 464 634), Италия (4 153 374), Испания (3 604 799) и Германия (3 595 872).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 206 627 случаев заражения, в Румынии – 1 071 334.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 253 736. В субботу профильное министерство сообщило о 169 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6016, выздоровело 244 664 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova