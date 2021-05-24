Пока все спали: задержанные полицией, ситуация с COVID-19 и TikTok-вечеринка

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В течение минувшей недели сотрудники столичной полиции задержали 72 человека, из которых 43 подозреваемых в совершении преступлений скрывались от следствия. Об этом сообщили в понедельник в управлении полиции Кишинева.

В ведомстве также добавили, что 29 человек из числа задержанных – государственные должники.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 167,2 миллиона.

К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 167 миллионов 177 тысяч 203. Из них 3 миллиона 463 тысячи 813 скончались. Применено 1 миллиард 654 миллиона 222 тысячи 467 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 117 тысяч 656). Следом идут Индия (26 миллионов 752 тысячи 447) и Бразилия (16 миллионов 83 тысячи 258).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 980 тысяч 325), Турция (5 миллионов 186 тысяч 487), Россия (4 миллиона 944 тысячи 129), Великобритания (4 миллиона 478 тысяч 390), Италия (4 миллиона 192 тысячи 183), Германия (3 миллиона 657 тысяч 662) и Испания (3 миллиона 636 тысяч 453).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 239 тысяч 897 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 75 тысяч 543, в Молдове – 254 тысячи 676.

Чемпионство "Лилля"

ФК "Лилль" победил "Анже" в заключительном туре чемпионата Франции по футболу и стал чемпионом. Выездной для "Лилля" поединок завершился со счетом 2:1.

"Лилль" набрал 83 очка и в итоговой таблице на один балл опередил победителя трех последних чемпионатов страны ПСЖ.

Эта победа стала для "Лилля" четвертой в истории. Ранее клуб побеждал в первенстве Франции в 1946, 1954 и 2011 годах.

Вечеринка в США, закончившаяся беспорядками

Около 2,5 тысячи человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, 149 человек были задержаны, после того как мероприятие вылилось в беспорядки, передает телеканал CBS News.

По его данным, люди собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция Хантингтон-Бич (округ Ориндж в южной Калифорнии) объявила собрание незаконным.

По информации CBS Los Angeles, попытки полиции разогнать толпу привели к беспорядкам: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. На этом фоне до утра воскресенья был введен комендантский час.

В числе задержанных 28 несовершеннолетних. Среди прочего им вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.

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