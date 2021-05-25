Пока все спали: ситуация с COVID-19, стрельба в США и бомбардировщики в Сирии

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 167,1 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 167 миллионов 117 тысяч 164. Из них 3 миллиона 469 тысяч 640 скончались. Применено 1 миллиард 678 миллионов 374 тысячи 637 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 143 тысячи 246). Следом идут Индия (26 миллионов 752 тысячи 447) и Бразилия (16 миллионов 120 тысяч 756).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 667 тысяч 331), Турция (5 миллионов 194 тысячи 10), Россия (4 миллиона 952 тысячи 412), Великобритания (4 миллиона 480 тысяч 760), Италия (4 миллиона 194 тысячи 672), Германия (3 миллиона 659 тысяч 990) и Испания (3 миллиона 647 тысяч 520).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 241 тысяча 354 случая заражения, в Румынии – 1 миллион 75 тысяч 773, в Молдове – 254 тысячи 741.

Стрельба в Огайо

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в деревне Западный Джефферсон в американском штате Огайо. Об этом пишет местное издание Columbus Dispatch, цитируя заявление полиции.

Правоохранители получили сообщение о стрельбе около 17.27 по местному времени (01.27 по кишиневскому времени). Отмечается, что прохожий позвонил в полицию, услышав выстрелы около жилого дома.

"Мы обнаружили несколько жертв... На данный момент мы не знаем, было ли это неудачное ограбление или что это было", – заявил начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд.

Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на Хмеймиме

Уголовное бюро штата Огайо и офис шерифа округа Мэдисон помогают местной полиции расследовать инцидент. По словам Флойда, следователи исключают возможность стрельбы из проезжающего автомобиля, пишет РИА Новости

"На российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике осуществлен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", - сказано в сообщении Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что после выполнения учебных задач дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

Дискуссии Блинкена и Мааса

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили Белоруссию и "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО", – говорится в тексте.

Уточняется также, что Блинкен подтвердил Маасу обеспокоенность США в связи с трубопроводом "Северный поток - 2".

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