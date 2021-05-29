Пока все спали: первое в истории золото, ситуация с COVID-19 и землетрясение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Тяжелоатлет Тудор Брату (вес до 89 килограммов) стал первым молдавским спортсменом, сумевшим выиграть золото молодежного чемпионата мира.

В рывке он показал второй результат (155 килограммов), а в толчке был лучшим (191 килограмм). Итоговая сумма в 346 килограммов позволила ему подняться на высшую ступень пьедестала почета. Серебро досталось россиянину Максиму Могучеву (341 килограмм), а бронза – украинцу Олегу Николаенко (339 килограммов).

До этого бронзу чемпионата мира в Ташкенте выиграла Теодора-Луминица Хынку, выступающая в весовой категории до 45 килограммов. По сумме она показала результат в 145 килограммов.

Землетрясение в Румынии

Рано утром в субботу в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 04.16. Его магнитуда составила 2,5. А очаг в уезде Вранча залегал на глубине 24 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.

Самое сильное землетрясение в этом месяце 2021 года в Румынии зарегистрировали 26 мая. Тогда магнитуда составила 4,7, а очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 128 километров.

Всего в мае 2021-го в Румынии зарегистрировали 16 землетрясений.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 169,3 миллиона.

К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 169 миллионов 296 тысяч 672. Из них 3 миллиона 519 тысяч 492 скончались. Применено 1 миллиард 803 миллиона 235 тысяч 543 дозы вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 239 тысяч 700). Следом идут Индия (27 миллионов 555 тысяч 457) и Бразилия (16 миллионов 391 тысяча 930).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 708 тысяч 350), Турция (5 миллионов 228 тысяч 322), Россия (4 миллиона 986 тысяч 458), Великобритания (4 миллиона 493 тысячи 582), Италия (4 миллиона 209 тысяч 707), Аргентина (3 миллиона 702 тысячи 422) и Германия (3 миллиона 680 тысяч 159).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 254 тысячи 674 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 77 тысяч 161, в Молдове – 255 тысяч 60.

Иностранная помощь

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена увеличить в 2022 финансовом году (начинается в США 1 октября) предоставление иностранной помощи по лини Госдепартамента странам Европы, Евразии и Центральной Азии – до 788,9 млн долларов (то есть на 18,6 миллиона долларов). Об этом сказано в опубликованных в пятницу бюджетных предложениях внешнеполитического ведомства, пишет российская пресса.

Странам Европы и Евразии при этом, предполагается выделать 665,8 миллиона долларов, что в том числе "позволит повысить устойчивость государств к злонамеренному иностранному влиянию, продвигать евроатлантическую интеграцию". "Программы будут направлены на поддержку свободных и честных СМИ, гражданского общества, энергетики и инфраструктуры, кибербезопасности и экономического развития", – утверждается в документе.

Молдова, согласно документу, может получить 47,9 миллиона долларов.

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