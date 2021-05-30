Пока все спали: развлечения в выходные, медаль ЧЕ и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан предложил преторам всех секторов города, чтобы каждые выходные во всех из них проходили культурные мероприятия и ярмарки. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в соцсети Facebook.

Он привел в пример парк "Алунелул", где 29-31 мая организуют аналогичные мероприятия.

"Предложил преторам, чтобы такие события организовывали каждые выходные во всех секторах. Делать это, чтобы продвигать наши таланты, дать возможность жителям красиво отдыхать и поддержать местных производителей и предпринимателей, которые очень пострадали от ограничений в период пандемии", – написал Чебан.

Градоначальник также напомнил, что в субботу и воскресенье во многих местах города продолжает проводиться кампания "Социальный диалог" – концерты, которые дают учащиеся музыкальных школ, также привлечены воспитанники школ искусств.

Европейское серебро

Молдавский самбист Сергей Силов (вес до 58 килограммов) выиграл серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в кипрском Лимасоле.

В финальной схватке за титул в боевом самбо Силов уступил россиянину Ай-Херелу Хертеку. Бронзу увезли на родину француз Максимильен Валло и представитель Армении Армен Мнацаканян.

Английский триумф в Лиге чемпионов

Медаль Силова – единственная в копилке молдавской сборной, которая расположилась на 9 месте в командном зачете.

Футболисты лондонского "Челси" выиграли Лигу чемпионов сезона-2020/21, победив с минимальным преимуществом в финале "Манчестер Сити".

Матч, прошедший в португальском Порту на стадионе "Драгау", завершился со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол записал на свой счет на 42-й минуте Кай Хаверц.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Впервые это произошло в 2012 году.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 169,8 миллиона.

К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 169 миллионов 785 тысяч 879. Из них 3 миллиона 530 тысяч 159 скончались. Применено 1 миллиард 840 миллионов 320 тысяч 329 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 251 тысяча 811). Следом идут Индия (27 миллионов 729 тысяч 247) и Бразилия (16 миллионов 471 тысяча 600).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 719 тысяч 877), Турция (5 миллионов 235 тысяч 978), Россия (4 миллиона 995 тысяч 613), Великобритания (4 миллиона 496 тысяч 823), Италия (4 миллиона 213 тысяч 55), Аргентина (3 миллиона 732 тысячи 263) и Германия (3 миллиона 684 тысячи 672).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 257 тысяч 904 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 77 тысяч 426, в Молдове – 255 тысяч 105.

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