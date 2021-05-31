Пока все спали: стрельба в Екатеринбурге, похищение школьников и происхождение COVID-19

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КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома. РИА Новости сообщает, что информация о том, что на на одной из улиц города слышны выстрелы, поступила в полицию в воскресенье вечером.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии Уральского округа, сотрудники одного из ближайших магазинов нажали кнопку тревожной сигнализации, и к дому оперативно приехал наряд ОМОНа.

Как отметили в полиции, огонь открыл один из жильцов, предположительно, он вооружен карабином "Сайга" и стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Их госпитализировали. По данным Минздрава Свердловской области, ребенок был прооперирован ведущими хирургами областной детской клинической больницы и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Раненый мужчина — в состоянии средней тяжести. В Росгвардии уточнили, что сотрудник получил ранение в ногу, после оказания медпомощи он был отпущен домой.

Стрелок в результате штурма квартиры был задержан. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, 48-летний мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Нигерии боевики похитили из школы около 200 детей

Группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина, штат Нигер.

РИА Новости сообщает, что боевики открыли огонь в учебном заведении, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии. Власти штата Нигер подтвердили факт нападения, но заявили, что число похищенных не установлено.

Это не первое похищение учащихся в Нигерии. За их освобождение злоумышленники часто требуют выкуп.

Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", – подчеркнул эксперт в эфире телеканала NBC News.

Хотез также заявил о необходимости исследовать возникновение нынешней вспышки нового коронавируса. В этом может помочь глубокое и всестороннее исследование, произведенное вирусологами, эпидемиологами и другими специалистами, которых следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 170 миллионов.

На утро 31 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 170 188 075. Из них 3 538 160 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 258 623). Следом идут Индия (27 894 800) и Бразилия (16 515 120).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 728 418), Турция (5 242 911), Россия (5 005 171), Великобритания (4 499 934), Италия (4 216 003), Аргентина (3 732 263) и Германия (3 687 715).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 259 743 случая заражения, в Румынии – 1 077 584.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 145. В воскресенье профильное министерство сообщило о 40 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6104, выздоровело 247 444 человека.

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