Пока все спали: новые тротуары, возобновление авиасообщения и прививка Макрона

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КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан отчитался о процессе ремонта тротуаров в центре молдавской столицы. Как сообщил столичный градоначальник в своих соцсетях, тротуары в периметре пешеходной улицы А. Диордица отремонтированы на 80%.

"Таким образом, людям, которые гуляют в этой зоне рядом с пешеходной улицей, Аллеей художников или в парке Кафедрального собора, больше не придется ходить по разбитому тротуару", – отметил примар.

Чебан подчеркнул, что после того, как старый асфальт был снят, на тротуарах уложили новое покрытие, а бордюры заменили.

"Город должен выглядеть красиво, и мы этим занимаемся!" – заключил Чебан.

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиарейсы с Великобританией.

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва - Лондон три раза в неделю на взаимной основе", – цитирует РИА Новости заявление оперативного штаба.

РФ также возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные рейсы в Албанию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также с 10 июня РФ увеличит число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.

Возобновление авиасообщения и увеличение количества авиарейсов стало возможным благодаря улучшившейся эпидемиологической обстановке в России и других странах.

Эммануэль Макрон привился от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привился от коронавируса.

"Вакцинировался", – написал французский лидер в соцсетях, при этом не сообщив, какая именно вакцина была использована.

В тексте сообщения Макрон также призвал вакцинироваться и других жителей Франции.

"Так же, как мы с Брижит (Макрон – жена президента), как уже 25 миллионов французов, давайте сделаем прививку. Чтобы защититься самим, чтобы защитить своих близких", – написал глава Франции.

Макрон болел коронавирусом в декабре и находился на самоизоляции в течение недели. Позднее стало известно, что супруга французского лидера Брижит также переболела COVID-19.

Во Франции с понедельника стартовала всеобщая вакцинация. Теперь любой совершеннолетний житель страны может записаться на прививку. Сделать ее можно даже в аптеке. Для этого нужно предварительно записаться на прием и дождаться своей очереди.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 170 миллионов.

На утро 31 мая число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 170 580 362. Из них 3 546 731 человек скончался. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 264 380). Следом идут Индия (28 047 534) и Бразилия (16 545 554).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 728 778), Турция (5 249 404), Россия (5 013 512 ), Великобритания (4 503 224), Италия (4 217 821), Аргентина (3 753 609) и Германия (3 689 918).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 260 899 случаев заражения, в Румынии – 1 077 737.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 186. В понедельник профильное министерство сообщило о 41 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6107, выздоровело 247 507 человек.

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