Несколько стран захотели купить новый российский истребитель Су-57

В "Рособоронэкспорте" рассказали о том, что пять стран Юго-Восточной Азии заинтересованы в покупке российского истребителя пятого поколения Су-57.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Российский истребитель Су-57 заинтересовал зарубежных покупателей. По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, около пяти государств раздумывают над покупкой самолета.

"Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется <...> Юго-Восточная Азия <...> Четыре-пять стран интересуются", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году, сообщает РИА Новости

Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для Российской армии поставили в 2020-м.

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