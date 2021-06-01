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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото

Несколько стран захотели купить новый российский истребитель Су-57

© Sputnik / Андрей Станавов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210601/34959806/neskolko-stran-zakhoteli-kupit-novyy-rossiyskiy-istrebitel-su-57.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о том, что пять стран Юго-Восточной Азии заинтересованы в покупке российского истребителя пятого поколения Су-57.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Российский истребитель Су-57 заинтересовал зарубежных покупателей. По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, около пяти государств раздумывают над покупкой самолета.

"Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется <...> Юго-Восточная Азия <...> Четыре-пять стран интересуются", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году, сообщает РИА Новости.

Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для Российской армии поставили в 2020-м.

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