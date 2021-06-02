Пока все спали: дефицит черешни, открытие ПМЭФ и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Садоводческие хозяйства Молдовы бьют тревогу: ухудшение погодных условий в республике повлияет на старт массовых продаж черешни. Обычно он начинался в первых числах июня, но в этом году его придется отложить как минимум на неделю.

Как сообщает EastFruit, в конце мая ранняя местная черешня начала замещать импортную продукцию на рынке Молдовы. Однако появилась она, как отмечают операторы плодоовощного рынка, "в гомеопатическом количестве и по космическим ценам". И по сей день ее предложение очень невелико из-за невозможности начать сбор урожая в сложных погодных условиях.

Тем не менее, ориентируясь на динамику продаж и цен в предыдущие несколько лет, специалисты ассоциаций плодоводов Молдовы считают, что уже в июне, несмотря на сложные погодные условия, цены на черешню будут снижаться довольно резко. Мотивируют они это предположение тем, что на внутреннем рынке Молдовы черешня пользуется меньшим спросом, чем, например, клубника, и при этом "психологически приемлемый для массового молдавского потребителя уровень цен на черешню существенно ниже". Оценивается он примерно в том же ценовом диапазоне, что и в прошлом году – 40-60 леев за килограмм.

В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум

В среду в северной столице России начинается главное экономическое событие страны с начала пандемии COVID-19 – Международный экономический форум. Он будет проходить со 2 по 5 июня и соберет представителей деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.

Форум традиционно пройдет в КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности по предупреждению распространения коронавирусу с учетом требований ВОЗ, сообщает РИА Новости.

В рамках ПМЭФ традиционно пройдут сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году одна из них будет посвящена рискам санкций для мировой финансовой системы и бизнеса. В ней, в частности, примут участие замминистра финансов РФ Владимир Колычев, постпред России при ЕС Владимир Чижов, гендиректор Банка развития Катара Абдулазиз Нассер аль-Халифа. Еще одна "валдайская" сессия пройдет по теме "Право на частную жизнь в мире Big Data".

Как заявил накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, предельное количество участников мероприятия в этом году составит пять тысяч человек, что не превысит безопасной вместимости площадки.

По деловой программе запланировано свыше ста дискуссий, традиционно посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

Центральное событие ПМЭФ — очное участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

В Британии впервые не выявили ни одной смерти от COVID-19 за сутки

По данным Минздрава Великобритании, впервые с начала пандемии в марте 2020 года на территории Соединенного Королевства за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного случая смерти из-за осложнений на фоне коронавируса нового типа. При этом днем ранее выявили 3383 случаев коронавируса, скончался один человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 171 миллиона.

На утро второго июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 171 046 311. Из них 3 561 752 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 287 110). Следом идут Индия (28 175 044) и Бразилия (16 624 480).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 738 641), Турция (5 256 516), Россия (5 022 881), Великобритания (4 506 333), Италия (4 220 304), Аргентина (3 781 784) и Германия (3 692 908).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 263 167 случаев заражения, в Румынии – 1 077 978.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 241. Во вторник профильное министерство сообщило о 55 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6114, выздоровело 247 609 человек.

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