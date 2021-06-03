Пока все спали: день велосипеда, ракета на Луну и риск заразиться COVID-19

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КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Всемирный день велосипеда ежегодно отмечается во всем мире 3 июня. Этот международный праздник сравнительно молод, он был установлен Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года.

Примар Кишинева Ион Чебан поздравил всех любителей двухколесного транспорта с праздником и отметил, что в современном Кишиневе велосипед – "не только вид активного отдыха, но и средство городской мобильности".

"Мы будем делать все, чтобы развивать велоинфраструктуру и пропагандировать велосипед, как один из инструментов физического воспитания и здорового образа жизни!" – подчеркнул столичный градоначальник.

В России планируют создать многоразовую ракету для полетов к Луне

Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Роскосмоса", размещенные на сайте госзакупок.

"В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН", – говорится в материалах.

В декабре 2020 года из публикации генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен.

Вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использоваться кислородно-метановые, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года, хотя указ президента РФ Владимира Путина предписывал запустить первую сверхтяжелую ракету в 2028 году.

В мае генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что решение о создании "Енисея" и его облике может быть принято не ранее конца 2021 года. Тогда же исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что создание ракеты потребует 800 миллиардов рублей.

Специалист рассказал, где люди больше всего рискуют заразиться коронавирусом

В интервью радио Sputnik член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко рассказал, насколько опасно то или иное место с точки зрения возможности столкнуться с COVID-19. По его словам это можно определить по нескольким параметрам.

"Надо каждый раз оценивать количество людей в закрытом помещении, время, которое вы там проведете, и соблюдение социальной дистанции и масочного режима", — объяснил Бровко.

По его мнению, люди, которые боятся ходить в поликлиники из-за опасений заразиться, но ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте, рискуют не меньше, чем те, кто посещает медицинские учреждения, особенно если не соблюдают меры предосторожности. Если люди обращаются за медицинской помощью, это вовсе не значит, что они больны COVID-19, пояснил он.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 171 миллиона.

На утро третьего июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 171 527 893. Из них 3 688 260 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 306 908). Следом идут Индия (28 307 832) и Бразилия (16 720 081).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 739 995), Турция (5 256 516), Россия (5 031 583), Великобритания (4 510 596), Италия (4 223 200), Аргентина (3 817 139) и Германия (3 698 004).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 265 502 случая заражения, в Румынии – 1 078 142 .

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 285. В среду профильное министерство сообщило о 44 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6120, выздоровело 247 716 человек.

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