Пока все спали: Байден против Китая, полет Falcon и испытания "Спутник V"

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КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая, пишет РИА Новости.

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", – говорится в сообщении Белого дома.

Действие запрета начнется 2 августа.

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9

Ракета с грузовой миссией корабля Dragon отправилась на Международную космическую станцию (МКС) накануне вечером.

​Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) выведет на орбиту грузовой корабль Dragon, который везет на МКС 3,3 тонны груза. Стыковка корабля с МКС намечена на утро субботы.

Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021

В Москве раскроют данные исследования "Спутника V"

На сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что к середине июля 99% участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" в столице сообщат, кто получил прививку, а кто плацебо.

"Мы постепенно завершаем процесс "расслепления" участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем "расслепить" 99% добровольцев. В августе, получили ли они вакцину или плацебо, узнают оставшиеся участники", – цитирует РИА Новости слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, тех, кто во время исследования получил вакцину, приглашают забрать сертификат о вакцинации, а получивших плацебо по желанию записывают на прививку.

Вакцинация в рамках исследования началась в Москве 9 сентября. Открывать данные участникам начали в апреле – согласно правилам это необходимо делать спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 171 миллиона.

На утро четвертого июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 172 016 873. Из них 3 698 371 человек скончался. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 326 054). Следом идут Индия (28 441 986) и Бразилия (16 803 472).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция ( 5 755 679), Турция (5 270 299), Россия (5 040 390), Великобритания (4 515 778), Италия (4 225 163), Аргентина (3 852 156) и Германия (3 701 690).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 268 209 случаев заражения, в Румынии – 1 078 142.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 285. В четверг профильное министерство сообщило о 69 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6125, выздоровело 247 830 человек.

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