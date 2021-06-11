Пока все спали: экзамены, ситуация с COVID, вакцины для стран и цены на нефть

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Третий экзамен на степень бакалавра сдают в пятницу выпускники молдавских лицеев – 11 июня проводится тестирование по иностранному языку.

Ранее уже прошли два экзамена для двенадцатиклассников – по госязыку и литературе (4 июня), а также по языку обучения (8 июня).

Сессия завершится 22 июня.

© Sputnik / Vadim Rusu Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 174,8 миллиона.

К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 174 миллиона 789 тысяч 379. Из них 3 миллиона 770 тысяч 98 скончались. Применено 2 миллиарда 246 миллионов 667 тысяч 951 доза вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 426 тысяч 310). Следом идут Индия (29 миллионов 196 тысяч 912) и Бразилия (17 миллионов 210 тысяча 969).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 791 тысяча 608), Турция (5 миллионов 313 тысяч 98), Россия (5 миллионов 108 тысяч 217), Великобритания (4 миллиона 558 тысяч 933), Италия (4 миллиона 239 тысяч 868), Аргентина (4 миллиона 66 тысяч 156) и Испания (3 миллиона 729 тысяч 458).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 279 тысяч 556 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 79 тысяч 427, в Молдове – 255 тысяч 661.

Вакцины от коронавируса

Канцелярия премьера Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что лидеры стран G7 выразили намерение объявить на встрече в английском городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем одним миллиардом доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Цены на нефть

Предполагается, что вакцины предоставят посредством распределения и финансирования. Кроме того, они намерены разработать план по увеличению производства вакцин.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне опасений по увеличению поставок из Ирана после того, как в США сообщили о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37%, до 72,25 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,34%, до 70,05 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

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