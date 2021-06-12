Пока все спали: спортивный городок, старт Евро и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан в пятницу вечером принял участие в открытии спортивного городка, где болельщики смогут смотреть все матчи чемпионата Европы, стартовавшего 11 июня.

"Красивое событие, организованное для любителей футбола. Пожелал болельщикам успехов – пусть победит сильнейший. Единственное, о чем прошу, чтобы люди развлекались сознательно. Рад, что мы возвращаемся к обычной жизни", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

Разгром от Италии

Сборная Италии крупно выиграла у команды Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу.

Поединок группы "А", прошедший в Риме в пятницу, завершился со счетом 3:0.

Первый мяч на первенстве Старого Света – автогол защитника Мериха Демирала (53-я минута), а уже после голами отметились итальянцы Чиро Иммобиле (66-я минута) и Лоренцо Инсинье (79-я минута).

Соперники этих команд по группе A - команды Уэльса и Швейцарии - сыграют в субботу в Баку. В следующем туре итальянцы встретятся со швейцарцами в Риме 16 июня, а турки в этот же день будут играть с валлийцами в Баку.

Также в субботу проведет свой первый матч на турнире сборная России. Ее первый соперник - бельгийцы.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 175,2 миллиона.

К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 175 миллионов 190 тысяч 536. Из них 3 миллиона 781 тысяча 48 скончались. Применено 2 миллиарда 287 миллионов 650 тысяч 548 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 437 тысяч 746). Следом идут Индия (29 миллионов 274 тысячи 823) и Бразилия (17 миллионов 296 тысяч 118).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 795 тысяч 487), Турция (5 миллионов 319 тысяч 359), Россия (5 миллионов 120 тысяч 578), Великобритания (4 миллиона 566 тысяч 893), Италия (4 миллиона 241 тысяча 760), Аргентина (4 миллиона 93 тысячи 90) и Испания (3 миллиона 733 тысячи 600).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 281 тысяча 303 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 79 тысяч 530, в Молдове – 255 тысяч 715.

Спутниковые системы

Президент России Владимир Путин назвал "ерундой" информацию о том, что Россия готовится продать Ирану спутниковые системы, которые позволят атаковать военные цели, пишет РИА Новости.

"Это фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом, вероятно, знают об этом больше. Это ерунда и помойка", – заявил Путин в интервью NBC, текст которого опубликован на сайте телеканала.

По словам российского лидера, у Москвы "есть планы по сотрудничеству с Ираном, в том числе в военной и технической сферах".

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