Пока все спали: ситуация с COVID-19, удаленка для студентов и взрыв газа

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 175,6 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 175 миллионов 627 тысяч 498. Из них 3 миллиона 794 тысячи 275 скончались. Применено 2 миллиарда 317 миллионов 825 тысяч 30 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 457 тысяч 407). Следом идут Индия (29 миллионов 410 тысяч 502) и Бразилия (17 миллионов 374 тысячи 818).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 799 тысяч 459), Турция (5 миллионов 325 тысяч 435), Россия (5 миллионов 133 тысячи 938), Великобритания (4 миллиона 574 тысячи 445), Италия (4 миллиона 243 тысячи 482), Аргентина (4 миллиона 111 тысяч 147) и Испания (3 миллиона 733 тысячи 600).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 282 тысячи 727 случаев заражения, в Румынии - 1 миллион 79 тысяч 657, в Молдове – 255 тысяч 758.

Удаленка для студентов

Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Соответствующее решение приняло руководство ряда высших учебных заведений на фоне объявления в Москве нерабочих дней.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве вернули ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, всем работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.

Так, ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. Об аналогичном решении заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана. Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно.

Взрыв газа

По меньшей мере 11 человек погибли, а 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент зарегистрировали около 06.30 по местному времени (01.30 по кишиневскому) на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.

Уточняется, что в момент взрыва рынок уже работал, поэтому там было много людей, часть из них завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии.

Новый альбом Maroon 5

Музыканты из американской поп-рок группы Maroon 5 представили на всех цифровых площадках новый, седьмой по счету студийный альбом Jordi.

Ранее фронтмен и вокалист Адам Левин написал в Instagram, что вместе с командой посвятил этот сборник менеджеру группы и его старому другу Джордану Фельдштейну, который умер в 2017 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova