Пока все спали: тесла за биткоины, машина за прививку и интерес к вакцинации

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КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами за свои автомобили, когда эта криптовалюта станет более экологичной, сообщает РИА Новости.

В мае американская компания Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.

​"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с позитивной тенденцией в будущем, Tesla вновь разрешит осуществление операций с использованием биткоинов", – написал Маск в Twitter.

Стоимость биткоина превысила отметку 39 тысяч долларов на фоне этого заявления, рост составил примерно 10%.

В Москве привившиеся от коронавируса смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля

Впервые вакцинировавшиеся от коронавируса москвичи теперь могут поучаствовать в розыгрыше автомобиля, такую программу поощрения предложил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые, сообщает РИА Новости.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня.

Россияне стали в 6 раз чаще интересоваться вакцинацией от коронавируса

Опрос показал, что жители России в мае интересовались прививкой от коронавируса в шесть раз чаще по сравнению с началом года, когда в стране началась массовая вакцинация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "СберЗдоровье", которое поступило в распоряжении агентства.

Россиян в основном интересуют возможные медицинские противопоказания для проведения вакцинации, влияние прививки на репродуктивные возможности и сроках вакцинации в период планирования беременности. Кроме того, пациенты спрашивали о возможных побочных эффектах после прививки и о возможности вакцинации при употреблении различных лекарственных препаратов и биологически активных добавок, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 175 миллионов.

На утро 14 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 175 884 287. Из них 3 799 883 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 461 575). Следом идут Индия (29 439 989) и Бразилия (17 412 766).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 802 314), Турция (5 330 447), Россия (5 148 499), Великобритания (4 581 779), Италия (4 244 872), Аргентина (4 124 190) и Колумбия (3 753 224).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 283 746 случаев заражения, в Румынии – 1 079 726.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 797. В воскресенье профильное министерство сообщило о 39 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6154, выздоровело 248 671 человек.

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