Два корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря

Британский эсминец "Дефендер" и нидерландский фрегат "Эвертон" зашли в Черное море, за ними наблюдают силы Черноморского флота РФ.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В понедельник, 14 июня, два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. За ними силами Черноморского флота РФ было установлено наблюдение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны РФ).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря", – сказали в Центре.

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