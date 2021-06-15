Пока все спали: память об Эминеску, сладкий саммит и Pfizer под расследованием

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КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. День памяти блестящего литератора Михая Эминеску отмечают 15 июня. В этот день в 1889 году великий романтик молдавской и румынской литературы ушел из жизни, оставив после себя обширное литературное наследие, которое открывает удивительный мир символизма и романтизма для каждого нового читателя и исследователя.

Первое свое стихотворение Эминеску опубликовал в возрасте 16 лет. За свою короткую, но чрезвычайно плодотворную творческую жизнь стал любимым поэтом соотечественников и вошел в историю литературы как выдающийся представитель европейского романтизма.

Имя Михая Эминеску сегодня известно далеко за пределами Молдовы и Румынии. Его произведения были переведены более чем на 90 языков мира, в том числе и на русский.

Среди переводчиков Эминеску – Николай Чуковский (сын писателя Корнея Чуковского) и Ариадна Эфрон (дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона).

Женевская кондитерская изготовила торт в честь саммита Россия-США

Кондитерская Christie's Bakery в Женеве в преддверии саммита Россия-США, который пройдет 16 июня, сделала торт.

"Это историческое событие, важное не только для Швейцарии, двух стран-участниц, но и для всего мира. И в честь этого мы решили сделать торт", – рассказала корреспонденту РИА Новости владелица сети кондитерских Christie's Bakerу Ольга Джонсон.

Торт имеет форму открытки, с надписью Peace of cake, которую можно перевести и как "кусочек торта", и как "торт мира". На глазури нарисованы два флага, а также наиболее узнаваемые символы стран: самовар, матрешка, капкейк и стакан кока-колы.

Несколько тортов, которые испекли в кондитерской, можно приобрести прямо в кафе-кондитерской, или заказать с доставкой на дом.

Саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве. В городе предприняты беспрецедентные меры безопасности. В среду будет полностью перекрыто движение в центральной части города и вокруг парков Ла Гранж и О'Вив, а также водная навигация. В день саммита в воздушном пространстве будут дежурить истребители, а для охраны двух президентов привлечены дополнительно 900 полицейских и 1000 военных, включая резервистов.

ВОЗ изучит случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации Pfizer

Всемирная организация здравоохранения изучает данные о случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции", — сказала она на брифинге.

Симао добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные, сообщает РИА Новости.

В то же время директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 176 миллионов.

На утро 15 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 176 200 581. Из них 3 808 993 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 473 180). Следом идут Индия (29 510 410) и Бразилия (17 452 612).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 803 012), Турция (5 336 073), Россия (5 162 049), Великобритания (4 589 400), Италия (4 245 779), Аргентина (4 124 190) и Колумбия (3 777 600).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 284 337 случаев заражения, в Румынии – 1 079 776.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 830. В понедельник профильное министерство сообщило о 33 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6154, выздоровело 248 733 человека.

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