Пока все спали: подготовка к саммиту, теракт в армейской части и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Главное событие среды – первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Предполагается, что во время встречи главы государств обсудят целый ряд вопросов взаимодействия двух стран.

Расписание саммита выглядит так:

© Video: Youtube / RT на русском Подготовка виллы Ла Гранж, где пройдет встреча Путина и Байдена

14.25 – Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена,

14.35 – двусторонняя встреча Путин - Байден,

15.55 – 1-й раунд расширенной встречи с участием делегаций,

17.40 – 2-й раунд расширенной встречи,

Переговоры, на которые отведены почти пять часов, пройдут на вилле Ла Гранж. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период распространения коронавируса принимаются беспрецедентные меры. Все журналисты и участники саммита в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус.

А вечером накануне саммита женевский фонтан Жет д'О, подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов обоих государств, сообщает РИА Новости.

Женевский фонтан считается одним из самых высоких в мире – его высота составляет почти 150 метров, а скорость струи достигает 200 километров в час.

В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части

Сильный взрыв произошел на территории войсковой части на северо-востоке Колумбии, есть раненые среди военных, сообщает РИА Новости.

Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал произошедший инцидент терактом, по его данным, в результате взрыва получили ранения 36 военнослужащих.

"Категорически осуждаем террористический акт, направленный против солдат этой бригады... 36 человек получили ранения, трое из них пострадали серьезно", – сообщил Молано на брифинге, который транслировался на странице минобороны в Facebook.

Министр также сообщил, что в середине дня во вторник на территорию 30-й армейской бригады в Кукуте въехал белый джип Toyota, в котором находились два человека. Спустя пять минут в автомобиле сработало взрывное устройство небольшой силы, которое привлекло внимание персонала части. Еще через две минуты был подорван второй, основной заряд, который серьезно повредил расположенные вокруг автомобили и здания.

"Изначальная гипотеза говорит, что за этим безумным злодеянием стоит "Армия национального освобождения". Кроме того, расследуется возможное участие в этих событиях местных подразделений "Революционных вооруженных сил Колумбии", – добавил Молано.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 176 миллионов.

На утро 16 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 176 571 907. Из них 3 819 693 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 485 859). Следом идут Индия (29 570 881) и Бразилия (17 533 221).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 806 255), Турция (5 342 028), Россия (5 176 051), Великобритания (4 596 994), Италия (4 247 032), Аргентина (4 145 482) и Колумбия (3 802 052).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 285 534 случая заражения, в Румынии – 1 079 879.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 878. Во вторник профильное министерство сообщило о 48 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6156, выздоровело 248 812 человек.

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