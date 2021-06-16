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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

В России идет разработка нового варианта Су-57

© Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210616/35137758/russia-razrabotka-su-57.html

Министерство обороны России совместно с КБ Сухого планируют разработку экспортного варианта истребителя Су-57.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Минобороны России и Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) Сухого планируют совместно разработать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57, который будет предназначен для экспорта. Об этом сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России", – отметил Борисов.

По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом, сообщает РИА Новости.

Истребители пятого поколения Су-57 во время репетиции военного парада в Москве
© Sputnik / Alexey Maishev
Вопрос времени: российский Су-57 потеснит американские самолеты на рынке оружия

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году.

Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м.

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