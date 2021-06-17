Пока все спали: Байден учит оптимизму, убыточный TikTok и неэффективная вакцина

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КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден подверг критике негативный настрой американской прессы относительно саммита с Владимиром Путиным, прошедшего в среду в Женеве.

При этом Байден признал, что журналисты осознанно задают вопросы в негативном ключе для "обострения репортажа".

"Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов", – сказал президент США.

"Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", – добавил он.

Байден также заявил одной из представительниц американской прессы, что она занимается не своим делом, если не видит конструктива в саммите РФ - США.

Так он отреагировал на очередной вопрос, можно ли считать встречу с Путиным конструктивной.

"Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом", – сказал Байден журналистке.

Позже пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США извинился перед журналисткой Кейтлин Коллинз за резкость. "Я не должен быть таким умником", - сказал Байден. Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов: реалистом быть важно, но и оптимистом переставать быть нельзя.

Компания - владелец TikTok за 2020 год получила убыток в 45 миллиардов долларов

Владелец социальной сети TikTok, китайская компания ByteDance, в прошлом году получила чистый убыток в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании.

Однако речь не идет об ослаблении интереса к этой соцсети со стороны пользователей. Причиной убытка стали корректировки бухгалтерского учета.

При этом выручка компании увеличилась за год более чем в два раза, до 34,3 миллиарда долларов. А число активных пользователей на всех платформах ByteDance по состоянию на декабрь составило около 1,9 миллиарда.

Основанная в 2012 году ByteDance превратила TikTok в одно из самых популярных сетевых приложений по всему миру, которое только в США насчитывает более 100 миллионов пользователей.

Немецкая вакцина против COVID-19 оказалась неэффективной

Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет всего 47%. Об этом говорится в заявлении компании.

"Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха", – проинформировала компания.

CureVac отметила, что данные об эффективности вакцины переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), исследование продолжается до окончательного анализа, сообщает РИА Новости.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 176 миллионов.

На утро 17 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 176 960 993. Из них 3 830 346 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 498 145). Следом идут Индия (29 633 105) и Бразилия (17 628 588).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 809 319), Турция (5 348 249), Россия (5 189 260), Великобритания (4 605 805), Италия (4 248 432), Аргентина (4 198 620) и Колумбия (3 829 879).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 286 767 случаев заражения, в Румынии – 1 079 983.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 937. В среду профильное министерство сообщило о 59 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6159, выздоровело 248 904 человека.

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