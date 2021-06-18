Пока все спали: ценное качество Путина, ночной пожар и реестр коронавируса

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КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом во время саммита США - Россия, прошедшего в минувшую среду.

"Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо", – ответил Пармелен на вопрос о самом запоминающемся моменте саммита в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Также швейцарский лидер с симпатией отметил прямоту российского коллеги, пишет РИА Новости.

"Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество", – сказал швейцарский президент.

В Женеве 16 июня прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям.

В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

В Москве загорелся завод по переработке металлолома

Крупный пожар вспыхнул в одном из районов российской столицы накануне поздно вечером. Возгорание произошло на заводе вторчермета. По сообщениям специалистов, загорелись холодильные установки на открытой площадке возле здания завода.

Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлечены 23 единицы техники и 71 человек.

В России создадут единую базу данных о мутациях коронавируса

Национальную базу данных мутаций коронавирусной инфекции разработал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

"В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что база данных ускорит борьбу с коронавирусом, так как до сих пор информация о мутациях вируса SARS-CoV-2 из России была разрозненной, сообщает РИА Новости.

В ЦНИИ Эпидемиологии в соответствии с распоряжением правительства о создании единого информационного центра для анализа эпидемической ситуации была создана платформа, включающая в себя базу данных VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia), а также программное обеспечение, позволяющее объединить информацию о геномах вирусов, сортировать и анализировать их.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 177 миллионов.

На утро 18 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 177 363 051. Из них 3 840 426 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 508 737). Следом идут Индия (29 700 313) и Бразилия (17 702 630).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 811 461), Турция (5 354 153), Россия (5 203 117), Великобритания (4 616 628), Италия (4 249 755), Аргентина (4 222 400) и Колумбия (3 859 824).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 288 155 случаев заражения, в Румынии – 1 080 070.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 255 994. В четверг профильное министерство сообщило о 59 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6162, выздоровело 248 984 человека.

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