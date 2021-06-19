Пока все спали: отмена рабства, нулевая ничья и снятие антиковидных ограничений

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КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Один из самых ожидаемых и принципиальных матчей текущего Евро-2020 – поединок между Шотландией и Англией – закончился нулевой ничьей.

На матче присутствовали 20 306 зрителей, сообщает РИА Новости. Отмечается, что это первый случай за 149-летнюю историю противостояния, когда представители Соединенного Королевства Великобритании не смогли забить на "Уэмбли". Предыдущие 33 поединка всегда завершались взятием ворот хотя бы одной из команд.

После двух туров в группе D, где играют Англия и Шотландия, по четыре очка набрали сборные Чехии и Англии, в активе сборных Хорватии и Шотландии по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа англичане 22 июня сыграют с чехами, шотландцы в этот же день встретятся с хорватами.

В США появился новый государственный праздник по случаю отмены рабства в 1865 году

Палата представителей США проголосовала за введение нового федерального праздника 19 июня, посвященного отмене рабства в стране в 1865 году.

Законопроект о введении 12-го федерального праздника будет направлен на подписание президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, пишет RT.

"У нас мало федеральных праздников — мы отмечаем самое важное... И я не могу вспомнить более важную историческую веху, чем конец рабства в США", — заявила член палаты представителей Кэролин Мэлони.

Над законопроектом работали 60 человек.

Гражданская война в США началась 12 апреля 1861 года и, по мнению экспертов, стала самой кровопролитной за всю историю существования государства. Итогом конфликта стала отмена рабства на всей территории страны. В 1865 году именно в этот день был озвучен приказ, объявляющий свободными последних чернокожих рабов в Соединенных Штатах.

Отмечается, что 19 июня, или Juneteenth, стало первым праздником, утвержденным на национальном уровне впервые за почти 40 лет.

В Нидерландах отменят почти все ограничения по COVID-19

Начиная с 26 июня в Нидерландах перестанут действовать практически все ограничения по коронавирусу, введенные весной этого года. Главным условием останется соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

"Нидерланды делают большой шаг... При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", – заявил Рютте.

С этого дня впервые смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 177 миллионов.

На утро 19 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 177 758 806. Из них 3 849 294 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 519 262). Следом идут Индия (29 762 793) и Бразилия (17 801 462).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 814 648), Турция (5 359 728), Россия (5 220 168), Великобритания (4 626 899), Италия (4 250 902), Аргентина (4 242 763) и Колумбия (3 888 614).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 289 333 случая заражения, в Румынии – 1 080 140.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 256 054. В пятницу профильное министерство сообщило о 60 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6165, выздоровело 249 066 человек.

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