Пока все спали: пожар на складе пиротехники, рок-лягушка и кубинская вакцина

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КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Накануне вечером на складе пиротехники в Москве вспыхнул пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров. На месте инцидента прогремело не менее 100 взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как позже сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ.

© Sputnik / Pavel Bednyakov Пожар на складе пиротехники в Москве

Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через восемь минут. В тушении использовались три вертолета, пожарный катер и около 40 единиц техники.

Открытое горение на месте ЧП удалось ликвидировать к 21.29 по московскому времени.

© Sputnik / Pavel Bednyakov Склад пиротехники горит в Москве

Сообщается о четырех пострадавших. Ими оказались трое пожарных и один сотрудник склада. Кладовщик отказался от госпитализации. Еще двое сотрудников экстренных служб получили тепловой удар и также отказались поехать в больницу.

"Третий вдохнул пары пенообразователя, сейчас находится в институте Склифосовского, достаточно легкая травма, но тем не менее надо было его отправить, чтобы специалисты посмотрели и мы убедились, что он вне опасности", — объяснил Бирюков.

Прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств происшествия.

Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin

Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neotropical Biodiversity, пишет РИА Новости.

"Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки, — говорится в статье. — Британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, была одной из самых влиятельных на протяжении 1970-х годов и стала прародительницей хард-рока и хеви-метала".

Новый вид был обнаружен в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности. Ученые подчеркнули, что дикой природе здесь угрожают расширяющееся сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых.

В выводах своего доклада зоологи призвали рассмотреть новые долгосрочные инициативы для сохранения мелких позвоночных в регионе Кордильера-дель-Кондор, поскольку ряд описанных новых видов с большой вероятностью обитает только в этом ограниченном районе.

Испытания кубинской вакцины показали эффективность 62%

Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma сообщила о 62%-й эффективности своей вакцины Soberana 02 разработки института Финли, сообщает РИА Новости.

Президент страны Мигель Диас Канель отреагировал на это сообщение и подчеркнул, что эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19.

На сегодняшний день кубинские специалисты разработали пять препаратов-кандидатов против коронавируса: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (предполагающая три этапа вакцинации), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB). В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala.

Группа предприятий кубинской биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma намерена не позднее августа произвести достаточное количество доз отечественных вакцин от коронавируса для вакцинации всего населения страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 178 миллионов.

На утро 20 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 178 123 144. Из них 3 857 806 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 537 860). Следом идут Индия (29 823 546) и Бразилия (17 883 750).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 817 272), Турция (5 365 208), Россия (5 237 847), Великобритания (4 636 991), Италия (4 252 095), Аргентина (4 258 394) и Колумбия (3 917 348).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 290 412 случаев заражения, в Румынии – 1 080 203.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 256 103. В субботу профильное министерство сообщило о 49 новых случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6168, выздоровело 249 129 человек.

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