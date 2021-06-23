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Британский эсминец Defender

Российский флот предупредительно выстрелил по эсминцу Defender в Черном море

© REUTERS / YORUK ISIK
В мире
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Sputnik Молдова
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Сторожевой корабль Черноморского флота выполнил предупредительную стрельбу по британскому эсминцу, пересекшему российскую границу.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Черноморский флот совместно с погранслужбой России остановил нарушение государственной границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Корабли НАТО в Черном море
© Photo : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. Morrison
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Как отметили российские военные, в 11.52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море России, пишет РИА Новости. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал.

В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца.

В 12.23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.

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Теги:
эсминец, Черное море, Россия

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