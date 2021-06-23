Российский флот предупредительно выстрелил по эсминцу Defender в Черном море

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Черноморский флот совместно с погранслужбой России остановил нарушение государственной границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили российские военные, в 11.52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море России, пишет РИА Новости. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал.

В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца.

В 12.23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova