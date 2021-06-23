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Британский эсминец Defender

Британский журналист подтвердил факт нарушения эсминцем границ России

© REUTERS / YORUK ISIK
В мире
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Sputnik Молдова
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Корреспондент Би-би-си, находившийся на борту эсминца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил территориальные воды России.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Корреспондент британского Би-би-си Джонатан Бил находился на борту британского эскадренного миноносца Defender в момент нарушения им границы России у берегов Крыма. Причем Бил подтвердил, что корабль сделал это специально.

Аудиозапись, сделанная на борту во время инцидента, опубликована на сайте телерадиокомпании. На самой записи аудиосообщения можно услышать звук пролетающего самолета.

"HMS Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова, мы видим побережье", — говорит Бил.

Позднее журналист признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи, сообщает РИА Новости. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять".

Когда Defender приблизился к южной оконечности Крыма, экипаж миноносца уже находился на боевых постах, а системы вооружения корабля были наготове, уточнил Бил.

"Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России", — сказал он.

По словам журналиста, над эсминцем Королевских ВМС пролетели около 20 российских истребителей. Он также отметил, что слышал выстрелы.

Таким образом слова Била опровергают заявления британских властей о том, что корабль "совершил мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял".

Провокация британского эсминца в Крыму – первые кадры с места событий
© Video: Минобороны РФ
Провокация британского эсминца – опубликованы кадры с места событий

Ранее Министерство обороны сообщило, что британский эскадренный миноносец Defender нарушил границы страны у мыса Фиолент в Крыму. Военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования корабля НАТО. После этого Defender покинул границы России.

Позже британская сторона заявила, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов не производилось. Также в Минобороны Великобритании добавили, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", о которых она заранее предупредила "морское сообщество".

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Теги:
граница, эсминец, Великобритания, Россия

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