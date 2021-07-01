Пока все спали: старт Falcon 9, опекунство для Бритни и поддельная вакцина

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КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала во Флориде в среду, она выводит на орбиту 88 космических аппаратов, компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска.

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Старт был дан с космодрома на мысе Канаверал в 15.33 по времени Восточного побережья США (22.33 мск), сообщает РИА Новости.

Миссия, получившая название Transporter 2, должна доставить на орбиту почти 90 малых спутников. Пять из них – разработка американского Агентства космических разработок, осуществляющего работу для Пентагона. Как ранее во вторник охарактеризовал миссию глава SpaceX Илон Маск, ракета-носитель выступает в роли "автобуса", осуществляя доставку груза клиентов в космос.

Deployment of 3 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/MTRvmoXxyD — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2021

​Как сообщили в SpaceX перед стартом, это восьмой рейс для ракеты-носителя Falcon 9, ранее она использовалась для запуска спутников GPS, турецкого спутника и ряда миссий Starlink. После старта в среду первая ступень также совершила успешную вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Суд отклонил запрос Бритни Спирс об освобождении от опеки отца

Судья, предположительно, решил отклонить запрос популярной американской певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней, сообщает издание Variety.

Ранее 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону на судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней. Спирс подвергла критике действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна.

"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен", – говорится в документах суда.

Согласно постановлению суда, Бритни Спирс якобы все еще не способна эффективно справляться со своими финансовыми ресурсами и противостоять неуместному влиянию. Однако за ней сохраняется право подавать новые запросы, передает РИА Новости

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений за ее душевное здоровье, которое пошатнулось после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году.

Отец певицы Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над ней, которое впоследствии было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни остался ее единственным опекуном.

Более 800 человек в Уганде привили фальшивой вакциной от коронавируса

Сотни людей в Уганде сделали прививку от коронавируса поддельной вакциной, при этом некоторые из них уже скончались во вторую волну пандемии. Об этом сообщает местная газета Daily Monitor со ссылкой на отдел мониторинга здравоохранения.

Глава этого подразделения Валлен Намара рассказал, что подозреваемые, в том числе врач, который в настоящее время находится в бегах, обманывали граждан и ряд компаний и вводили поддельные вакцины в период с 15 мая по 17 июня, пишет РИА Новости. Властям удалось задержать двух медсестер, которые прививали людей за деньги, и изъять списки привившихся и номеров выданных сертификатов.

По словам чиновника, пострадавшим не стоит беспокоиться за здоровье, так как есть вероятность, что мошенники могли разливать в украденные ампулы обычную воду.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 182 миллионов.

На утро первого июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 182 138 802. Из них 3 945 583 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 665 047). Следом идут Индия (30 362 848) и Бразилия (18 557 141).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 837 265), Россия (5 449 594), Турция (5 425 652), Великобритания (4 817 236), Аргентина (4 470 374), Италия (4 259 909) и Колумбия (4 240 982).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 300 101 случай заражения, в Румынии – 1 080 792.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 256 734. В среду профильное министерство сообщило о 65 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6194, выздоровело 249 706 человек.

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