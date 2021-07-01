Соединенные Штаты тайно запустили спутник с борта МКС

С Международной космической станции был запущен американский спутник, о котором ничего не сообщали заранее.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Американский спутник был тайно запущен с борта Международной космической станции (МКС). Данные были опубликованы ВВС США на специализированном сайте space-track.org.

Согласно информации на сайте, аппарат получил название BD-28, принадлежит США и выведен на орбиту с борта МКС, пишет РИА Новости. При этом о факте и дате запуска официально не сообщалось, но обычно спутники с борта американского сегмента МКС запускаются с платформ, выносимых наружу станции с помощью манипуляторов.

Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предположил на своей странице в Twitter, что спутник может принадлежать частной американской компании, которая пока не хочет афишировать свою деятельность.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

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