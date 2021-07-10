Пока все спали: проверка спецтехники, COVID-19 в мире и ситуация в Гаити

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КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Спасатели протестировали спецтехнику, полученную Молдовой в рамках проекта SMURD-2. Соответствующие мероприятия прошли под мостом на Телецентре.

"Проверка проведена, чтобы протестировать техническую и медицинскую составляющие, проверить свет, возможности разблокировки и другие действия, которые необходимо осуществлять в рамках спасательных операций", – сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Спецтехника прибыла в Молдову 6 июля. Восемь спецавтомобилей предназначены для быстрого реагирования при пожарах или авариях, эвакуации и перевозке пострадавших. У них есть противопожарное и спасательное оборудование, а также медицинский отсек и все необходимое для оказания первой помощи. Еще две машины – кареты скорой помощи, оснащенные оборудованием интенсивной терапии.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 186 миллионов.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 186 миллионов 15 тысяч 939. Из них 4 миллиона 17 тысяч 782 скончались. Применено 3 миллиарда 392 миллиона 181 тысяча 99 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 837 тысяч 389). Следом идут Индия (30 миллионов 752 тысячи 950) и Бразилия (19 миллионов 20 тысяч 499).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 865 тысяч 767), Россия (5 миллионов 664 тысячи 200), Турция (5 миллионов 465 тысяч 94), Великобритания (5 миллионов 75 тысяч 945), Аргентина (4 миллиона 627 тысяч 537), Колумбия (4 миллиона 471 тысяча 622) и Италия (4 миллиона 268 тысяч 491).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 309 тысяч 264 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 81 тысяча 174, в Молдове – 257 тысяч 343.

Ситуация на Гаити

СБ ООН пока не планирует собираться для обсуждения ситуации на Гаити. Об этом сообщил РИА Новости источник в Совбезе, комментируя сообщения о письме от властей этой страны с просьбой направить войска.

Власти Гаити ранее обратились к ООН с просьбой направить войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры, после убийства президента Жовенеля Моиза. В офисе генсека организации заявили, что письмо изучают, но вопрос о вводе войск при любых обстоятельствах решается Советом Безопасности.

Кроме того, Сенат Гаити в своей резолюции провозгласил его председателя Жозефа Ламбера временным президентом. Об этом пишет местный портал Juno7.

Отмечается, что резолюция была принята в пятницу абсолютным большинством голосов.

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