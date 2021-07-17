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Полиция. Архивное фото

Пока все спали: дерзкий угон, сокращение рабочей недели и COVID на Олимпиаде

© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
В мире
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Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В Инспекторате полиции Хынчешт сообщили об угоне полицейской машины, которая стала причиной ДТП.

ДТП
© Sputnik / Mihai Caraus
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Правоохранители сообщают, что вечером в пятницу наряд полиции прибыл в Сэрата-Галбенэ, чтобы сопроводить одного из жителей этого села для допроса в Инспекторат полиции.

Однако мужчине удалось проникнуть в полицейский автомобиль, на котором он попытался скрыться. Мужчина выехал на шоссе, при этом повредив автомобиль Toyota, оказавшийся у него на пути. Далеко уехать у беглеца не получилось, примерно через два километра он не справился с управлением на опасном повороте и оказался за пределами проезжей части.

Полицейским удалось быстро догнать сбежавшего, они извлекли его из автомобиля и вызвали медицинскую бригаду, которая оказала первую помощь угонщику.

Сообщается, что нарушитель, 31-летний мужчина, житель села Сэрата-Галбенэ Хынчештского района был отправлен в Инспекторат полиции для допроса.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о похищении транспортного средства, подозреваемый задержан на 72 часа.

В то же время начато и внутреннее служебное расследование для установления всех обстоятельств происшедшего.

В Колумбии рабочую неделю сократили на 6 часов

Президент Колумбии заверил граждан страны, что сокращение не станет причиной ущерба для прав работников.

Президент Иван Дуке утвердил и опубликовал в пятницу Закон 2101, который постепенно сокращает рабочую неделю с 48 до 42 часов без ущерба прав работников, сообщает РИА Новости.

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"(Новая норма) позволяет нам идти в ногу с достижениями, которые закреплены в Глобальном билле о правах и которые также являются частью нашей Конституции. Сегодня этим соглашением мы заявляем, что Колумбия присоединяется к передовой практике охраны труда", – сказал Дуке после подписания документа.

Документ обязывает работодателя в течение следующих пяти лет постепенно сократить рабочий день. По прошествии двух лет после вступления закона в силу будет сокращен один рабочий час в неделю, еще один – через три года. С четвертого будут сокращаться по два часа, до 42 часов в неделю.

COVID на Олимпиаде

В Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заражения коронавирусом. 

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне в Токио, сообщил телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет игр.
Тест на COVID-19 оказался позитивным у члена одной из иностранных делегаций, приехавших на Игры. Гражданство, пол и возраст заболевшего не раскрываются, пишет РИА Новости.

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Всего выявлено 15 новых случаев положительных тестов на коронавирус, включая этот, в том числе среди персонала – семь человек, членов делегаций – шесть человек и журналистов – два человека. Восемь заболевших – иностранцы, семеро – японцы.

С 1 июля коронавирус выявили у 45 человек, имеющих отношение к Олимпиаде.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 189 миллионов.

На 17 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 189 474 860. Из них 4 074 249 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 052 871). Следом идут Индия (31 026 829) и Бразилия (19 308 109).

Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
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В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 906 448), Россия (5 835 523), Турция (5 507 455), Великобритания (5 353 245), Аргентина (4 719 952 ), Колумбия (4 601 335) и Италия (4 281 214).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 316 081 случай заражения, в Румынии – 1 081 539.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 257 842. В пятницу профильное министерство сообщило о 76 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6222, выздоровело 250 798 человек.

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