Пока все спали: олимпийские тренировки, мемуары принца и четвертая волна COVID

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КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Молдавская олимпийская сборная прибыла в Токио, где уже в эту пятницу состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр.

Спортсмены уже приступили к первым тренировкам. Видео с одной из них разместила в социальной сети Федерация тяжелой атлетики Молдовы. У поклонников молдавского спорта есть уникальная возможность увидеть, как готовятся к соревнованиям тяжелоатлеты Марин Робу и Елена Кылчик.

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6.

В гребле Молдова будет представлена тремя спортсменами. Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя: в плавании, тяжелой атлетике, борьбе, дзюдо, стрельбе из лука и в стрельбе из пневматического пистолета.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

Британский принц Гарри напишет книгу мемуаров

Мемуары принца Гарри будут опубликованы в 2022 году. Об этом заявило американское издательство Penguin Radom House.

Издательство отмечает, что принц "впервые поделится исчерпывающей историей о своем опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться как личности".

Сам герцог Сассекский сказал, что книга будет представлять собой историю "не принца, которым я родился, а человека, которым я стал".

"За долгие годы я выполнял разные роли, в прямом и переносном смысле. Я надеюсь, что рассказав историю своих взлетов и падений, ошибок и извлеченных уроков, я смогу показать, что не важно, где ты родился, что у нас гораздо больше общего, чем мы думаем", – говорится в заявлении принца Гарри.

В мае издательство сообщило, что супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл написала первую детскую книгу "Скамейка", которая посвящена отношениям между отцом и сыном. Выход произведения жены принца Гарри был запланирован на 8 июля 2021 года.

В начале января 2021 года герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, намерены зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Они также пообещали компенсировать налогоплательщикам значительные расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного им королевой. Это заявление, сделанное на странице герцога и герцогини в Instagram, произвело эффект разорвавшейся бомбы. С весны этого года принц Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более "Их Королевские Высочества". Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.

Во Франции заявили о начале четвертой волны COVID-19

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция вошла в четвертую волну эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие", – сказал Атталь на брифинге по итогам совета министров в понедельник.

Он отметил, что число заболевших COVID-19 удвоилось за последнюю неделю и превышает 10 тысяч случаев заболеваний в день, при этом, по словам Атталя, 80% заболеваний СOVID приходится на штамм "дельта".

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 190 миллионов.

На утро 20 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 190 877 071. Из них 4 095 650 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 129 941). Следом идут Индия (31 144 229) и Бразилия (19 391 845).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 934 122), Россия (5 908 691), Турция (5 537 386), Великобритания (5 495 947), Аргентина (4 756 378), Колумбия (4 655 921) и Италия (4 289 528).

На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 318 752 случая заражения, в Румынии – 1 081 678.

В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 007. В понедельник профильное министерство сообщило о 61 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6227, выздоровело 250 957 человек.

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