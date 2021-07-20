В России открывается 15-й международный авиасалон МАКС-2021

Юбилейный 15-й авиасалон МАКС стартует во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском, в церемонии открытия примет участие президент России Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Ожидается, что в рамках юбилейного авиасалона МАКС президент России В. Путин осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники, а затем проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, сообщает РИА Новости.

Одной из самых интересных машин, которые покажут российскому президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.

Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета.

По мнению ведущего российского эксперта в области авиации Олега Пантелеева, демонстрация самолета на МАКС-2021 должна произвести "эффект разорвавшейся бомбы". Новинку смогут также увидеть более 120 делегаций из 65 стран, приглашенных на авиасалон "Рособоронэкспортом".

Кроме того, на МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн.

Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовиться к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.

Как заявил журналистам замгендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, желающие посетить выставку будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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