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Певица Юлия Самойлова

Организаторы "Евровидения" настаивают на выступлении Юлии Самойловой

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Культура
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Тема:
Евровидение 2017: новости, комментарии, прогнозы (16)
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Европейский вещательный союз обещает проследить, чтобы Россия смогла участвовать в Евровидении

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В скандале, связанном с участием России на "Евровидении", новый поворот. Европейский вещательный союз заявил, что рассчитывает на участие абсолютно всех исполнителей. Более того, организация проследит, чтобы среди участников была и Россия, заявил немецким СМИ глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

"С самого начала мы дали ясно понять, что ожидаем, чтобы все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогли участвовать. Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, мы постараемся гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие", — сказал Фрайлинг, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что официального уведомления по этому поводу от украинских властей пока не поступало.

Юлия Самойлова
© Photo: Facebook / Юлия Самойлова
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Также глава оргкомитета прокомментировал слухи о новом российском кандидате.

"Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение в этом отношении", — сказал Фрайлинг, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия с Россией.

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При этом Фрайлинг отметил, что еще до того, как Украина приняла решение в отношении российского кандидата, Россия, в отличие от других делегаций, не зарезервировала места для проживания.

"Со своей стороны Россия должна четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято", — сказал Фрайлинг.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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© Sputnik/ Игорь Маслов
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Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения.

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Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

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Тема:
Евровидение 2017: новости, комментарии, прогнозы (16)

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Теги:
участие, Франк-Дитер Фрайлинг, Юлия Самойлова, Европа, Россия, Культура и искусство
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