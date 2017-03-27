Сегодня Тарантино исполняется 54 года: яркий и бескомпромиссный

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня пусть никто не удивляется, если по нашему балкончику я буду прогуливаться взад-вперед в облегающем белом халате медсестры, да еще и с повязкой на одном глазу, как у адмирала Нельсона. Вот, к примеру, так.

Потому что наш нынешний гость – король ужасов, владыка триллеров, кровожадный и бескомпромиссный Квентин Тарантино, который родился в этот день, 27 марта 1963 года в городе Ноксфилле штата Теннесси.

Тарантино, как он сам говорит, никогда не шатается по бильярдным, не играет в покер и не присутствует на спортивных соревнованиях, поскольку даже смотреть их по телевизору для него пытка.

Впрочем, того же Тарантино видели припавшим к могиле Бориса Пастернака, которого он считает своим кумиром.

Трудно объяснить, почему я так особенно люблю Квентина Тарантино. Возможно, из-за того, что в фильме "Бесславные ублюдки", в обход историческим фактам и полностью их игнорируя, он захотел и убил Гитлера в парижском кинотеатре, и мы все поверили.

Или потому, что у несравненной Умы Турман нашел "слабую точку", то есть – размер ноги 42, и так красиво это разыграл, что сегодня я с гордостью смотрю на свои ноги 41-го размера.

На мой взгляд, Квентин крут тем, что его фильм "Убить Билла 2" ничем не уступает фильму "Убить Билла", как это зачастую бывает, в случаях искусственного и бессмысленного продолжения фильмов. Ума Турман так же великолепна, и Билл до конца хранит тайну — именно ту "комбинацию из пяти пальцев", которой Ума Турман в конце фильма ставит на нем точку.

Первым фильмом Квентина, который принес ему международное признание, был "Макулатура", где Ума Турман в роли Мии абсолютно необычная и совершенно не похожа на "Черную Мамбу". А ее танцевальный дуэт с Джоном Траволта до сих пор входит в десятку самых великолепных танцев Голливуда.

Сам Квентин считает, что его лучшим фильмом был "Бешеные псы", сценарий которого он написал всего за какие-то три недели, и в котором очень много сцен насилия. Но все это оправдывает хотя бы тот один эпизод, где полицейский, в исполнении Тима Рота, перед смертью обнимает бандита, которого играет Харви Кейтель. Ведь перед смертью все равны.

А теперь открою один секрет – у Квентина Тарантино нет диплома о высшем образовании. Более того, у него нет даже аттестата об окончании средней школы.

Он никогда не был женат, но у него было множество любовных романов, преимущественно, с актрисами или режиссерами женского пола. Он всегда категорически отрицает свой роман с Умой Турман и постоянно повторяет, что Ума была и остается для него лишь музой, соответственно, как муза, возвышенной и неприкосновенной. Хотя, режиссер говорит также, что, если когда-нибудь, лет после 60, он и женится, то жена непременно будет похожа на Уму Турман…

Квентин Тарантино терпеть не может рекламу в кино, и поэтому его герои всегда курят сигареты выдуманной им фирмы "Red Apple".

Между прочим, ему очень нравится русский фильм "Москва слезам не верит". В особенности сцена, где на Гоше (он же – Гога) грязные ботинки.

Один из последних фильмов Тарантино – "Бесславные ублюдки", в котором главную роль исполняет голливудская кинозвезда Брэд Питт. Но на самом деле главный персонаж фильма – австрийский актер Кристоф Вальц, который замечательно исполняет роль тихого и интеллигентного полиглота-нациста, принесшую ему "Оскар" и "Золотой глобус" за "Лучшую роль второго плана". По оценке кинокритиков, Вальц стал "жемчужиной" того фильма и "секретным оружием Тарантино".

Между прочим, сначала на роль немецкого штандартенфюрера Тарантино хотел пригласить Леонардо Ди Каприо, но, в конце концов, предпочел ему немецкоязычного актера. И, думаю, он не ошибся.

Что касается идеи убить Гитлера в парижском кинотеатре, то ее Тарантино подал актер Тиль Швайгер, который оказывается, с детства, с 13-летнего возраста, мечтал во что бы то ни стало убить Гитлера.

Фильм Тарантино "Джанго освобожденный" очень отличается от его других работ – он выполнен в т.н. жанре спагетти-вестерна. Перед съемками Тарантино заявил, что собирается сделать фильм о страницах американской истории, по поводу которых сама Америка стесняется говорить, а другие считают, что попросту не имеют на это права.

Примечательно, что за участие в этом фильме Кристоф Вольц еще раз получил "Оскара" — "За лучшее исполнение роли второго плана".

Тарантино, вообще, умеет великолепно подбирать актеров. Ума Турман, Тим Рот, Брюс Уиллис, Харви Кейтель, Майкл Мэдсен, Сэмюэл Джексон, Джон Траволта, Кристоф Вальц.

Его фильмы всегда особенные и, между прочим, порой полные любви. К примеру, именно по сценарию Тарантино снят замечательный фильм "Настоящая любовь".

На этой романтической ноте Тарантино хочу попрощаться. Но лишь ненадолго – говорят, скоро выйдет "Убить Билла 3". Посмотрим, кто кого опередит, чтобы посмотреть этот новый фильм Квентина.

Желаю красивого, счастливого и привлекательного, как Тарантино, дня!

Лела Анджапаридзе

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