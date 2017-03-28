Носков попал в больницу в тяжелом состоянии, его готовят к операции

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Известный российский исполнитель Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии. Эту информацию подтвердили во вторник в пресс-службе артиста.

"В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Носкова пообещали и дальше держать в курсе новостей относительно состояния здоровья артиста.

Николай Носков — советский и российский музыкант. Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Записал несколько сольных альбомов.

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