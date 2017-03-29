Киев готов к "Евровидению": отели вдвое подняли цены

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Официальная церемония открытия "Евровидения" запланирована на 7 мая. Городские власти рассчитывают, что на музыкальный фестиваль приедут около 20 тысяч иностранных туристов, еще около 60 тысяч гостей ждут из других регионов Украины.

При этом большинство отелей, предвкушая повышение спроса, повысили стоимость номеров в период фестиваля в среднем в два раза.

На финал конкурса номер в пятизвездочном отеле или апартаменты премиум-класса будут стоить 380-500 евро, номер в трех — и четырезвездочном отеле или квартира среднего класса – в диапазоне 65-270 евро. Койко-место в хостеле еще можно найти по цене от 5 до 20 евро.

При этом в данный момент уже чувствуется дефицит мест в элитных пятизвездочных отелях Киева и недорогих хостелах, тогда как предложений жилья среднего сегмента достаточно, отмечает РИА Новости.

РАССЕЛЯТ ВСЕХ

По данным киевской мэрии, мест в гостиницах должно хватить для всех гостей "Евровидения". Гостиничный бизнес в Киеве пережил бум во время подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, в результате чего сейчас в городе имеется 19,5 тысяч гостиничных номеров, а также дополнительно около 2 тысяч мест в отелях в пригороде. Также в Киеве хорошо развит рынок посуточной аренды квартир.

Как сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, ожидается, что в течение двух недель (1-14 мая) Киев посетит около 20 тысяч иностранных туристов, украинских туристов ожидается в три раза больше. При этом, поскольку гости будут прибывать на разные мероприятия фестиваля, нагрузка на гостиничный сектор должна распределиться равномерно.

"Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь. Конечно же, есть интерес от всех стран-участниц "Евровидения": Польша, Испания, Россия, Израиль, Швеция, Франция и т.п. К слову, даже жители США проявляют интерес к билетам", — рассказал Резников.

Он сообщил, что кроме этого 1,5 тысячи человек прибудет на Украину в составе официальных делегаций конкурса. Согласно правилам, делегации будут размещены в официальных гостиницах конкурса, которые ранее были утверждены Европейским вещательным союзом и Национальной телекомпанией Украины.

В этот список вошли все пятизвездочные отели Киева, пять четырехзвездочных и один трехзвездочный отель. В частности, это Premier Hotel Rus, Cosmopolite, President Hotel, Holiday Inn Kiev, Alfavito, Khreschatyk, Fairmont Grand Hotel, Hilton, Hyatt Regency, InterContinental, Premier Palace Hotel, Opera.

Отдельно были определены еще пять официальных отелей трехзвездочной категории для фанатов и аккредитованной прессы – это Raziotel Kyiv Yamska, Ibis Kyiv City Hotel, Premier Hotel Lybid, Hotel Express и Amarant Hotel.

Как сообщили в турфирме "Пилот", которая является официальным партнером "Евровидения-2017" по размещению участников и гостей фестиваля, делегации всех стран уже завершили бронирование номеров. В каких отелях расквартируются конкретные делегации, пока держится в секрете.

При этом, как сообщили в "Пилоте", фанаты и аккредитованная пресса пока "слабо" бронирует номера через фирму. В компании предположили, что это может происходить, "потому что не все знают о такой возможности". По данным "Пилота", что в случае бронирования через них гости получат преимущество – им будет организован бесплатный трансфер из аэропорта к гостинице и от гостиницы к концерт-холлу конкурса.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Организаторы "Евровидения" настаивают на выступлении Юлии Самойловой

Бронирование в официальных гостиницах конкурса доступно для фанатов и журналистов на официальном сайте "Евровидения-2017", в специальном разделе "бронирование гостиничных номеров". Забронировать проживание в официальных гостиницах можно и напрямую через сайты этих отелей, однако в некоторых из них уже не осталось мест на отдельные даты, в то время как в случае бронирования через сайт "Евровидения" номера еще доступны, в том числе на финал конкурса.

ЦЕНЫ ВЗВИНТИЛИ

В Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины, в которую входит часть киевских гостиниц, сообщили, что ее члены на треть подняли цены на жилье в период "Евровидения" с учетом возросшего спроса на рынке.

"На период "Евровидения" цены в отелях, которые входят в ассоциацию, поднялись на 20-30%", — отметил представитель объединения. Городские власти в феврале провели встречу с представителями 50 основных отелей Киева, на которой попросили держать цены в период "Евровидения" "в разумных пределах". При этом в мэрии заверили, что владельцы гостиниц их услышали и пообещали не завышать цены.

Анализ стоимости проживания в главных гостиницах Киева, указанной на их официальных страницах в интернете, показал, что цены в период полуфиналов и финала конкурса в среднем выросли в два раза.

Тем не менее, по заверениям городских властей и профильных гостиничных ассоциаций, проблем с клиентами на время "Евровидения" в отелях нет.

"Бронь номеров составляет плюс-минус 70%. На самом деле, в ряде отелей уже нет свободных мест на период проведения Евровидения", — рассказал о динамике резервирования номеров в киевских отелях замглавы городской администрации Резников.

При этом в Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины сообщили, что такой высокий показатель резервирования в первую очередь связан с тем, что много номеров были выкуплены сразу туроператорами для дальнейшей перепродажи, гостиницы оставили себе только около 25-30% номеров про запас.

ЧТО ПОЧЕМ?

На сегодня из шести пятизвездочных отелей Киева свободные номера на финал "Евровидения", который состоится 13 мая, остались только в одном – это гостиница на берегу Днепра в историческом центре Киева на Подоле. Стандартный номер на одного человека в ней стоит от 380 евро.

Одна из причин дефицита номеров в пятизвездочных гостиницах состоит в том, что все шесть киевских отелей высшей категории забронированы под проживание официальных делегаций "Евровидения". При этом проблем с бронированием мест в пятизвездочных гостиницах на полуфиналы конкурса нет, стоимость номера составляет 327 — 410 евро.

Альтернативой для зажиточных туристов, которые хотят отдохнуть с комфортом, может стать аренда номера на финал фестиваля в одной из многих четырехзвездочных гостиниц Киева, дефицита номеров в них сейчас нет. Номер в хорошей сетевой четырехзвездочной гостинице в центре города будет стоить порядка 270 евро.

Еще один вариант — аренда апартаментов. Здесь ценовые предложения разные, в зависимости от расположения и качества ремонта. Популярный на Украине сервис онлайн-бронирования апартаментов предлагает квартиры VIP-класса в самом центре города по цене от 400 до 500 евро.

Сложнее будет найти ночлег туристам с ограниченным бюджетом. Из 15 хостелов Киева только в трех остались свободные номера.

Администратор одного из хостелов на Подоле сообщил, что гостиница распродала почти все места уже через несколько часов после сообщения, что "Евровидение" пройдет в Киеве.

"Номеров на "Евровидение" давно нет. В день, когда объявили, что "Евровидение" пройдет в Киеве, из 26 номеров остались свободными только шесть. Много скандинавов: финны, шведы, из наших только два человека", – рассказал администратор дешевого жилья.

Самый дешевый вариант, который удалось найти — это место в двухместном номере, размещенном на минус первом этаже хостела в районе железнодорожного вокзала, недалеко от центра. При этом администратор хостела заверил, что, несмотря на то, что номер находится в полуподвале, в нем не сыро, в гостинице сделан свежий ремонт. Два других найденных варианта оказались дороже – 20 евро запросили за место в шестиместном номере в современном хостеле в центре на Андреевском спуске, и 10 евро — за место в хостеле на окраине города.

Зато на рынке достаточно предложений от недорогих гостиниц. Аренда номера в трехзвездочном отеле в центре Киева будет стоить в пределах 70-90 евро.

Еврофаны, не располагающие большой суммой денег, также могут попытаться снять бюджетную квартиру, однако в центре найти дешевые апартаменты будет проблематично.

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