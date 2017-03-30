Уникальный "театр истории" Радзинского представляет: ХХ век. Итоги

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Эдвард Радзинский 26 апреля встретится со зрителями в Доме конгрессов в Риге, где выступит с новой программой "Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. ХХ век. Итоги". Впервые она была представлена в конце января в Концертном зале имени Чайковского в Москве, а в мае Радзинского ждут с ней уже в Лондоне. Рижанам выпала уникальная возможность стать первыми за пределами России зрителями этой программы, пишет Sputnik Латвия.
Выступления Эдварда Радзинского – это неподражаемая авторская импровизация, в процессе которой история тесно соприкасается с реалиями сегодняшней жизни. Только в концертных залах Радзинский предельно откровенен. Истинную пронзительность его таланта, великолепное мастерство оратора можно по-настоящему понять и прочувствовать лишь при личных встречах. Это не лекции – это театр истории, рассказанный знаменитым писателем.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>