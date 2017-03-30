Уникальный "театр истории" Радзинского представляет: ХХ век. Итоги

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Эдвард Радзинский 26 апреля встретится со зрителями в Доме конгрессов в Риге, где выступит с новой программой "Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. ХХ век. Итоги". Впервые она была представлена в конце января в Концертном зале имени Чайковского в Москве, а в мае Радзинского ждут с ней уже в Лондоне. Рижанам выпала уникальная возможность стать первыми за пределами России зрителями этой программы, пишет Sputnik Латвия.

По пьесам Радзинского ставились спектакли в США, России, Канаде, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Японии и других странах. Его передачи об истории на Первом канале награждены четырьмя национальными телевизионными премиями "ТЭФИ". Написанные Радзинским биографии Николая Второго, Сталина и Распутина стали мировыми бестселлерами.

Выступления Эдварда Радзинского – это неподражаемая авторская импровизация, в процессе которой история тесно соприкасается с реалиями сегодняшней жизни. Только в концертных залах Радзинский предельно откровенен. Истинную пронзительность его таланта, великолепное мастерство оратора можно по-настоящему понять и прочувствовать лишь при личных встречах. Это не лекции – это театр истории, рассказанный знаменитым писателем.

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