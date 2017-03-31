Промо-ролик долгожданного седьмого сезона "Игры престолов" уже в сети

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. На официальном YouTube-канале сериала "Игры престолов" опубликован новый промо-ролик долгожданного седьмого сезона.

На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен. Также в ролике мелькает персонаж, которого поклонники идентифицировали как Короля Ночи, сообщает РИА Новости.

© Photo: capture d`écran:Youtube Джон Сноу, Игры престолов

В начале марта стало известно, что премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится 16 июля 2017 года. Ранее также сообщалось, что новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих.

© REUTERS/ Mike Blake Актеры "Игры престолов" на церемонии вручения Эмми

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