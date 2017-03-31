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Статуя Оскар, фото из архива

Ужесточены правила награждения премией "Оскар"

© AFP/ GABRIEL BOUYS
Культура
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Путаница, которая произошла во время последнего награждения американской кинопремией "Оскар", заставила организаторов внести новшества в порядок награждения

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Из-за курьезной неразберихи, произошедшей на последней церемонии вручения наград, в правила проведения премии "Оскар" организаторы решили ввести новшества, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на ВВС.

Арт-объект - статуэтка Оскар
© Sputnik/ Евгений Одиноков
В Лос-Анджелесе объяснили, почему произошла путаница на "Оскаре"

Согласно новым правилам, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.

Причиной новшеств стала ошибка, которая произошла во время последнего награждения, когда ведущие лучшим фильмом по ошибке назвали картину "Ла-Ла-Ленд", а не "Лунный свет". Всему был виной управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан.

Согласно заявлению, опубликованному компанией, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

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Теги:
новшества, ужесточены, правила, Оскар, кинопремия, США
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