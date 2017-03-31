Украинскому "Евровидению" угрожают бойкотом из-за недопуска Самойловой

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (ЕВС) предупредил Украину, что в случае недопуска в Киев россиянки Юлии Самойловой он готов объявить бойкот конкурсу с последующим за этим исключением украинского гостелеканала из вещательного союза.

По словам главы ЕВС Ингрид Делтенре, "сложившаяся ситуация вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний, ряд из них раскритиковали данное решение и рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии".

"Как следствие, Национальная общественная телерадиокомпания Украины может быть исключена из дальнейших мероприятий ЕВС", — заявила гендиректор Союза журналистам.

По ее твердому убеждению, Евровидение должно не разобщать людей, а, напротив, работать на объединение разных стран с помощью творчества.

Самойлова была избрана делегаткой на Евровидение от России 12 марта — на конкурсе она должна выступить с песней "Flame is Burning".

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну.

Отметим, что правилами "Евровидения" не предусматривается замена участников, а крайний срок подачи заявок (в которые включается и готовая песня с видеоклипом) истек 13 марта.

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