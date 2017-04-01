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Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко

Умер Евгений Евтушенко: он до последнего работал над новой книгой

© Sputnik/ Владимир Вяткин
Культура
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Сообщение о смерти известного поэта и писателя подтвердили СМИ его друзья и жена Мария Новикова

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Поэт Евгений Евтушенко умер в субботу в США, об этом сообщают с российские СМИ, ссылаясь на друзей и родственников усопшего.

Поэт находился в клинике города Талса (штат Оклахома) с 12 марта, однако в последние дни его состояние резко ухудшилось. Как сообщил журналистам друг поэта, почетный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис, Евтушенко до последнего момента продолжал работать над главами своей книги. Он надиктовывал текст своей супруге Марии Новиковой.

В интервью "Аргументам и Фактам" Моргулис рассказал, что новый роман, над которым работал Евтушенко два последних года, не был автобиографичным, но он был важен для мастера.

"Это роман, хоть и не автобиографичный, но в него вкраплены многие личные воспоминания Евтушенко, переживания, эмоции, документальные события из жизни, — пояснил Моргулис.

Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине. Евтушенко было 84 года.

Поэт родился 18 июля 1933 года в Сибири, на станции Зима Иркутской области. Отец — Гангнус Александр Рудольфович (1910-1976), геолог. Мать — Евтушенко Зинаида Ермолаевна (1910-2002), геолог, актриса, Заслуженный деятель культуры РСФСР. Евтушенко с раннего детства считал и ощущал себя Поэтом.

Это видно из его ранних стихов, впервые опубликованных в первом томе его Собрания сочинений в 8 томах. Датированы они 1937, 1938, 1939 годами. Совсем не умильные вирши, а талантливые пробы пера (или карандаша) 5-7-летнего ребенка.

Его сочинительство и опыты поддерживаются родителями, а затем и школьными учителями, которые активно участвуют в развитии его способностей.
В 1952 году Евтушенко поступил в Литературный институт имени А.М. Горького, но в 1957 году его отчислили за "дисциплинарные взыскания". Диплом о высшем образовании Евтушенко смог получить только лишь в 2001 году.

В годы институтской учебы у Евтушенко выходит первый сборник стихов — " Разведчики грядущего". В 1952 году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

Известность Евтушенко получил благодаря изданию сборников стихов "Третий снег", "Шоссе энтузиастов", "Обещание", "Стихи разных лет", "Яблоко".
На протяжении жизни Евтушенко написал большое количество стихов и поэм, был редактором книг, составлял тексты для телерадиопрограмм.
Евтушенко сыграл роли в фильмах Саввы Кулиша "Взлет", "Детский сад", "Похороны Сталина".

На произведение "Бабий Яр" легла Тринадцатая симфония Дмитрия Шостаковича, а отрывок из поэмы "Братская ГЭС" стал литературной основой вокально-симфонической поэмы "Казнь Степана Разина".

Евтушенко известен как автор многих известных песен, например, "А снег идёт", "Плач по коммунальной квартире", "Со мной вот что происходит", "Чертово колесо", "Бежит река" и другие.

В 1991 году он уезжает в США читать лекции в университете и перевозит туда свою семью. В браке Евтушенко был 4 раза, в которых у него родилось 5 сыновей.
У Евтушенко много наград, самые почетные из них — ордена "Знак Почета" (1969), Трудового Красного Знамени (1983), Дружбы народов (1993), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2004). Он был номинирован на Нобелевскую премию мира за поэму "Бабий Яр". В 1978 году его именем назвали малую планету Солнечной системы.

Теги:
писатель, поэт, умер, Евгений Евтушенко, США, Россия
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