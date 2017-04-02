Названа причина смерти Евтушенко

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Причиной смерти поэта Евгения Евтушенко стал рак, сообщил в субботу РИА Новости друг семьи литератора Михаил Моргулис.

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал Моргулис.

Сын поэта Евгений отметил, что впервые такой диагноз его отцу поставили около шести лет назад. Тогда Евтушенко сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака.

"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евтушенко-младший.

Тем не менее, по словам сына, знаменитый поэт умер безболезненно.

"Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", — рассказал сын литератора и добавил, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

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