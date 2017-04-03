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Михаил Калик

Умер советский и молдавский режиссер Михаил Калик

© Sputnik/ Галина Кмит
Культура
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В Молдове Калик снял кинофильмы "Атаман кодр", "Колыбельная", "Человек идет за солнцем" и "Любить"

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Советский, молдавский и израильский режиссер Михаил Калик скончался в Израиле на 91-м году жизни, сообщила в понедельник журналистам дочь кинематографиста Юлия.

"Это случилось 31 марта, а 1 апреля мы похоронили отца в Израиле, в Иерусалиме", — сказала Юлия, добавив, что Калик тяжело болел последний год.

Михаил Калик родился в семье актера еврейского театра, позже кукольного театра и одного из основателей архангельского Театра рабочей молодежи Наума Моисеевича Калика. Учился на факультете театроведения в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), оставил учебу в 1949 году, поступив во ВГИК (мастерская Григория Александрова). 

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В 1951 году Калик вместе с несколькими другими студентами Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) был арестован по обвинению в "еврейском буржуазном национализме" и "террористических намерениях", осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, прошел несколько мест заключения, в том числе Лефортово и Озерлаг.

Николай Гибу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Освобожден и реабилитирован в 1954 году, восстановлен на третьем курсе института.

После реабилитации и освобождения продолжил учебу и в 1958 году закончил режиссерский факультет. Считается одним из основоположников молдавского романтического кино. В Молдове снял фильмы "Атаман кодр", "Колыбельная", "Человек идет за солнцем" и "Любить".

В 1971 году репатриировался в Израиль, с тех пор жил в Иерусалиме. Там он продолжал снимать, сделал семь короткометражек и один полнометражный фильм "Трое и одна".

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Теги:
утрата, смерть, Михаил Калик, Молдова, Культура и искусство
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